in stil mafiot la Iasi. Un barbat in varsta de 39 de ani a ajuns in spital dupa ce a fostcu bestialitate de patru indivizi, iar mai apoi abandonat pe bancheta din spate a unui autoturism de teren. Totul s-a petrecut in comuna ieseana, in urma cu cateva zile. Acuzatiile aduse celor patru tineri sunt atat de grave incat politistii au efectuat mai multe perchezitii la locuintele celor banuiti. Si starea de sanatate a barbatului batut este insa foarte grava."Pacientul a fost transportat la UPU. Acesta prezenta traumatism cranio - cerebral, cu pierderea cunostintei, multiple hematoame toracice, anterior posterior, coloana lombara. Ulterior, a fost transferat la Spitalul de Neurochirurgie pentru continuarea investigatiilor", a declarat Diana Cimpoesu, sefa UPU SMURD de la Spitalul Sf. Spiridon., angajat al Ocolului Silvic a fost chemat de cei patru indivizi la locuinta unuia dintre ei. Acolo barbatul ar fi fost servit cu alcool, iar la scurt timp a fost lovit de catre unul dintre cei patru tineri. Ulterior, din cate se pare si ceilalti trei i-ar fi aplicat mai multe lovituri, cu o bata si un bici. Barbatul a fost lovit pana cand si-a pierdut cunostinta. Si medicii l-au preluat intr-o stare de inconstienta.Dupa mai multe minute in care cei patrul-au lovit cu bestialitate, acestia l-au urcat pe barbat in masina lui, un Volkswagen Touareg si au incercat sa-l duca spre casa. Nu au reusit insa. Tanarul care s-a urcat la volan a pierdut controlul directiei de mers si a intrat intr-un stalp. Pe Stefan l-au lasat inconstient pe bancheta din spate."La data de 12 spre 13 iunie politistii de la Prisacani au fost sesizati de catre un barbat de 39 de ani din aceeasi comuna, despre faptul ca a fost agresat de catre patru persoane care i-ar fi distrus autoturismul si l-ar fi agresat in curtea imobilului a unuia dintre cei patru. S-au intocmitpentru lipsire de libertate, lovire si distrugere. Conflictul ar fi avut loc la ora 2:00", a declarat Anca Vijiac, purtator de cuvant al Politiei Judetului Iasi (IPJ). Autorii violentelor aveau varste cuprinse intre 28 si 34 de ani.Ieri,au descins in casele presupusilor agresori la Prisacani si Tomesti. Trei dintre cei patru au fost ridicati de la domiciliu, insa, unul dintre ei a fugit."Politistii au desfasurat patrula domiciliile presupusilor agresori, in comuna Prisacani si in comuna", a completat Anca Vijiac, purtator de cuvant al Politieri Judetului Iasi (IPJ).Cei trei tineri ridicati de oamenii legii au spus ca la mijloc este o inscenare si nu au recunoscut ca ar fi avut vreo altercatie cu victima. Din casele presupusilor agresori au fost ridicate mai multe obiecte contondente, telefoane si tigari de provenienta Republica Moldova.Ancheta in acest caz continua, iar daca se va dovedi ca tinerii se fac vinovati, risca sa isi petreaca urmatorii ani dupa gratii. Victima se afla internata la Spitalul de Neurochirurgie din Iasi sub atenta supraveghere a medicilor. Starea ei de sanatate este stabila, insa, in urma loviturilor incasate ar putea aparea complicatii. Victima nu a vrut sa comenteze in niciun fel incidentul.