Socant! Romanca ranita in atentatul de la Stockholm este ieseanca - FOTO

"In timp ce stateam acolo, cu piatra pe picioare, am crezut ca s-a terminat totul. Apoi au venit doi oameni la mine. Unul avea o bicicleta, a lasat-o la o parte si l-a ajutat pe celalalt sa ridice piatra de pe picioarele mele. M-au ridicat si m-au dus intr-un hotel din vecinatate unde am primit tratament. Am fost surprinsa ca au stat si m-au ajutat. Credeam ca toata lumea va fugi peste mine sa se salveze”, a povestit Papusa pentru cotidianul suedez Expressen.

Dupa ce a ajuns in spital a fost supusa unei interventii chirurgicale si starea ei este buna. Femeia spune ca isi va continua viata ca si pana acum si ca spera sa poata sa-si ajute mai mult familia. "Viata merge inainte. Nu e alta cale. Sunt recunoscatoare pentru tot ajutorul primit. Daca tot am avut norocul sa traiesc, o să-mi ajut si mai mult familia. Luni o sa ma externeze si apoi ma intorc pe strada”, a mai spus Papusa Ciuraru.

Papușa Ciuraru s-a nascut in zona Iasului, unde si-a petrecut si primii ani din viata. In 1942 a fost obligata sa fuga cu familia pentru a scapa de holocaustul ordonat la autoritatile vremii impotriva tiganilor si evreilor. După ce s-a casatorit, Papusa Caldararu a avut 12 copii. In urma cu trei ani a ajuns in Suedia unde a inceput sa cerseasca pentru a-si ajuta familia. In capitala Suediei a avut parte de multe greutati, a fost atacata, batuta, i-au fost incendiate lucrurile, insa a trecut de toate aceste greutati.

