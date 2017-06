SOCANT! Tara in care este LEGALA casatoria a trei barbati

Columbia, unde casatoria intre persoanele de acelasi sex este autorizata din 2016, a recunoscut in mod oficial la inceputul lunii iunie o familie alcatuita din trei barbati, informeaza Agerpres, care citeaza AFP.

"Ne-am dorit sa oficializam (...) familia noastra. Nu exista nimic solid din punct de vedere legal care sa ne recunoasca ca familie", a declarat Victor Hugo Prada, unul dintre membrii acestei uniuni, intr-un material video difuzat luni. "Suntem o familie, o familie poliamoroasa. Este pentru prima data in Columbia", a adaugat el.

Prada, de profesie actor, si cei doi parteneri ai sai au intrat din 3 iunie sub regimul patrimonial cunoscut in mod legal in Columbia sub numele de "trieja". Acest mariaj in trei are in componenta sa, alaturi de Prada, un profesor de educatie fizica si un jurnalist, care in 2000 au fost protagonistii primei casatorii gay publice din Columbia.