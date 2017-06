Copiii de la o scoala din Constanta sunt traumatizati de propriul dascal. Profesoara de engleza le povesteste copiilor, in timpul orei ca este nevoita sa umble cu un cutit asupra ei pentru ca se simte amenintata. Profesoara a fost inregistrata de elevi in timp ce le spunea ca are un cutit in poseta pentru ca se simte urmarita si ca le doreste dusmanilor inchipuiti sa moara mancati de viermi. In plus, ea isi blesteama dusmanii in fata copiilor.