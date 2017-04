Socant! Un deputat iesean a fost prins cu un plagiat grosolan

Caz incredibil in. Uniesean a ajuns sa-si plagieze colegii de Camera. Si culmea, a ajuns sa fure ideile celor de la. Liberalula luat ideile lansate in spatiul public de social democratul Silviu Macovei si le-a insusit ca fiind ale sale.Totul a plecat de la situatia companiei aeriene Tarom, aflata cu un picior in groapa. Zilele trecute,a cerut public de la Ministerul Transporturilor o situatie clara a companiei aeriene, in special dupa ce Tarom a ajuns sa renunte la unele rute de zbor fara sa dea explicatii. Ulterior, Oprea a venit si el cu aceeasi, sesizata insa de deputatul PSD. Macovei i-a batut obrazul colegului sau liberal si i-a cerut"Asta chiar nu am mai patit-o pâna acum! Desi înca în viata, am ajuns sa fiu plagiat de oameni cu greutate, ca un adevarat clasic! Ma onoreaza atentia pe care o acorda domnul deputatde Iasi si profesor Dumitru Oprea muncii mele politice, nu ma asteptam sa recurga la furtisaguri intelectuale! Pe scurt, mi-a sterpelit, dumnealui personal sau cine se ocupa de imaginea sa publica, interpelarea pe care am facut-o ministrului Transporturilor vizavi de retragerea unor curse Tarom de pe Aeroportul Iasi", a mentionat Silviu Macovei. Pentru a-i demonstra cum stau lucrurile, parlamentarul PSD i-a aratat lui Oprea stadiul solicitarii sale.