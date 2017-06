SOCANT! Un restaurant ROMANESC din Franta a fost TINTA unui ATAC TERORIST! Marturiile unui SUPRAVIETUITOR

Intre doua apeluri telefonice, isi aprinde o tigara cu mainile tremurande. Cu ochii ei rosiatici si vocea plina de nesiguranta, cea pe care toti o stiu drept Cristina, bucatarul restaurantului, povesteste scenele horror la care a asistat duminica. "Un barbat a intrat in restaurant, a varsat niste benzina, am incercat sa-l alung, un alt individ m-a stropit cu combustibil si cand sa ma intorc, erau flacari... aveam benzina pe mine, iar fiica si sotul meu erau inauntru". Vocea ei se opreste. Sotul ei se afla in spital, cu arsuri, dar viu. Si a reusit sa isi salveze fiica. Doua fete tinere s-au ales cu arsuri grave.

"Aceste tinere sunt Lydia si Dominica, au 21 si 23 de ani, si s-au angajat aici de curand, ele vin din Romania si Moldova", a spus un prieten al localului si al managerilor care erau plecati in Romania in acest week-end.

Era inca zi cand piromanii au intrat in Transilvania. Martorii au vazut trei barbati cagulati, de inaltime medie, cu canistre de gaz si gaz lacrimogen. Dupa ce au varsat gazul lacrimogen, ei au turnat benzina si au aprins focul la bar, masa de biliard, la garderoba si scari.

Angajatii si oaspetii au fost prinsi intre o perdea de foc si o fereastra din spatele localului. Fara interventia unui vecin, lista victimelor putea fi mai cuprinzatoare.

"Oamenii urlau, am luat un ciocan ca sa sparg grilajul care bloca geamul", a spus un vecin. Sotul Cristinei, fiica lor adolescenta si alti cativa barbati au reusit sa iasa din restaurant.

Cand au ajuns pompierii, in jurul orei 8:20 PM, cladirea cu trei etaje care avea vedere spre restaurant a fost deja evacuata. Au reusit sa lichideze flacarile inainte sa ameninte intregul imobil. "Eram speriati fiindca din cauza benzinei s-ar fi putut produce o explozie", a spus un tanar care a reusit sa avertizeze pe toata lumea. Noua victime au primit ingrijiri, inclusiv cele doua femei, a caror arsuri inca ii bantuie pe cei care le vad. Nimic nu a mai ramas intreg din acel restaurant. O canistra de 5 litri, o bricheta si o canistra de benzina au fost gasite la fata locului.



