Soferii ieseni vor fi nemultumiti de aceasta decizie! Acest drum a fost inchis accesului public - FOTO

Cativa muncitori au fost surprinsi astazi montand bariere pe o strada din apropiere de complexul rezidential Dream Village si BJATM.

Straduta respectiva era una destul de frecventata, avand in vedere numeroasele aglomerari de la bariera BJATM. Asadar, avand in vedere ca drumul este amplasat pe un teren privat, acesta a fost blocat accesului public.

Sute de soferi sunt nemultumiti de aceasta decizie, deoarece vor fi nevoiti sa inconjoare si sa aleaga trecerea de cale ferata de la BJATM, ceea ce va insemna o supraaglomerare a circulatiei rutiere. In plus, conducatorii auto care obisnuiau sa circule des pe straduta respectiva nu inteleg de ce acest lucru se intampla tocmai acum, avand in vedere ca pana in prezent drumul era deschis mereu pentru circulatie.

