Solicitare a Comitetului Executiv PSD Iasi: demisia primarului Mihai Chirica din partid

Comitetul Executiv Judetean Iasi al PSD, intrunit astazi, a votat in unanimitate sustinerea motiunii de cenzura impotriva Guvernului Grindeanu, propusa de Comitetul Executiv National. In cadrul intalnirii, presedintele Maricel Popa, a prezentat raportul de evaluare al Comitetului Executiv National cu privire la stadiul implementarii masurilor din programul de guvernare pentru primul semestru al acestui an.

„Am stabilit in unanimitate sa sustinem motiunea de cenzura si am discutat cu parlamentarii nostri sa fie prezenti si sa sustina partidul, miercuri, in plenul Parlamentului. Din pacate, Guvernul Grindeanu a reusit sa implementeze foarte putine din masurile programate pentru primul semestru al acestui an. Cu programul de guvernare am castigat alegerile si cu realizarea lui ne vom prezenta in fata alegatorilor in 2020. Nu putem sa punem in pericol trendul pozitiv pe care se afla acum economia romaneasca. Romanii au dreptul sa o duca bine si nu doar binisor. Programul de guvernare este un proiect amplu, indraznet menit sa aduca bunastare si siguranta. O parte a ministrilor nu au avut realizari in aceasta perioada. Este inadmisibil”, a declarat presedintele PSD Iasi, Maricel Popa.Citeste si: Sedinta cu scantei la PSD Iasi! Intalnire SOC Maricel Popa - Mihai Chirica - FOTO



In cadrul sedintei mai multi primari din judet au solicitat demisia dina primarului, ca urmare a afirmatiilor facute in legatura cu actuala situatie politica din Romania si din partid.