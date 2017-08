Solicitare de ULTIMA ORA a Avocatului Poporului catre ANP si Penitenciarul Rahova

Avocatul Poporului

Avocatul Poporului a emis o Recomandare atat catre conducerea Penitenciarului Rahova cat si catre Administratia Nationala a Penitenciarelor, in care a solicitat, intre altele, consilierea psihologica a detinutilor cu risc suicidar, a celor cu autoagresiuni si violenta crescuta si derularea pana la sfarsitul anului 2017 de programe de grup pentru persoanele cu risc suicidar, asigurarea unei supravegheri corespunzatoare a detinutilor cu risc suicidar in vederea preintampinarii unor eventuale actiuni suicidare, sprijinirea persoanelor private de libertate (cazurile sociale) in contactarea familiei pentru obtinerea documentelor care certifica decesul unui membru al familiei cu ajutorul asistentului social, initierea propunerii de modificare a prevederilor legale, in sensul reglementarii dreptului permisiunii de iesire din penitenciar in cazul decesului unui membru al familiei, cu obligarea autoritatii penitenciare de a intreprinde diligentele necesare obtinerii informatiei asupra decesului membrului familiei, elaborarea si implementarea unor Strategii de Prevenire a Suicidului in mediul penitenciar, dezvoltarea de programe antisuicid care sa includa materiale scrise, video, teste, avand in vedere ca la nivelul Penitenciarului Bucuresti Rahova managementul riscului suicidar nu reprezenta o prioritate, iar lipsa strategiilor si planurilor de prevenire a suicidului in penitenciar pot avea drept consecinta cresterea numarului de suicide in penitenciare.

Potrivit unui comunicat de presa remis Stiripesurse.ro, recomandarile sunt urmarea sesizarii din oficiu a Avocatului Poporului si a vizitei inopinate efectuate de catre Departamentul pentru Prevenirea Torturii in Penitenciarul Bucuresti Rahova. Sesizarea din oficiu si vizita s-au realizat in urma informatiilor aparute in presa, conform carora un detinut s-a spanzurat, ca urmare a refuzului conducerii penitenciarului de a-i permite sa participe la inmormantarile sotiei, copilului si fratelui sau.

Obiectivele vizitei au vizat: verificarea respectarii procedurii acordarii permisiunii de iesire din penitenciar in cazul participarii persoanelor condamnate la inhumarea sotului sau sotiei, unui copil, parinte, frate sau sora ori bunic sau bunica; examinarea cazurilor de suicid din penitenciar si implicit verificarea informatiilor prezentate in mass-media, in legatura cu care institutia Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu, referitoare la cazul sus-mentionat. Din echipa de vizita au facut parte reprezentanti ai Avocatului Poporului, psihologi, medici si un reprezentant al organizatiei neguvernamentale AEPADO.

In privinta cazului sus-mentionat, echipa de vizita a retinut faptul ca intrunirea Comisiei a avut loc la 4 zile de la primirea primei cereri a detinutului si cu o zi inainte de inmormantarea fratelui sau. Avand in vedere ca pana la ora 15.00, asa cum se preciza in procesul-verbal, persoana privata de libertate nu a facut dovada decesului prin prezentarea unei fotocopii a certificatului de deces a fratelui sau, se ridica intrebarea la ce ora s-a intrunit comisia si cand a fost semnat acest proces verbal de catre toti membrii comisiei. In plus, pe rezolutia comisiei de acordare a recompenselor, echipa de vizita a constatat ca lipsea semnatura de luare la cunostinta a persoanei lipsite de libertate, care s-a sinucis ulterior. Conducerea Penitenciarului Rahova a precizat ca, in cazul respectivului detinut, intrunirea comisiei a avut loc cu doar o zi inainte de inmormantare, tocmai pentru a asigura timpul necesar in vederea prezentarii certificatului de deces, obligatie ce a fost adusa la cunostinta detinutului. Afirmatia conducerii penitenciarului nu a fost sustinuta de niciun document care sa ateste ca persoana privata de libertate a semnat de luare la cunostinta in privinta acestei obligatii. Pe cale de consecinta, echipei de vizita nu i-au fost puse la dispozitie documente care sa sustina faptul ca persoana privata de libertate a luat la cunostinta despre necesitatea prezentarii fotocopiei certificatului de deces si nici care sa ateste contactarea familiei de catre detinut in vederea primirii acestui document sau sprijinirea persoanei condamnate de catre personalul din cadrul penitenciarului in obtinerea documentului in timp util. In cadrul vizitei, reprezentantii Penitenciarului Bucuresti Rahova au sustinut faptul ca detinutul nu a solicitat sa fie sprijinit in obtinerea certificatului de deces. Aceasta sustinere este contrazisa, insa de faptul ca, in continutul primei cereri, detinutul mentionase in mod explicit ca nu stie cum sa procedeze. Cu privire la contactarea familiei in vederea obtinerii fotocopiei certificatului de deces de catre persoana privata de libertate, din consultarea listei apelurilor telefonice, s-a constatat, ca persoana condamnata, in perioada 6-10 martie 2017 (deci de la data depunerii primei cereri si pana dupa intrunirea comisiei, respectiv ora 17.37) nu a efectuat niciun apel telefonic. Aceasta afirmatie este confirmata si de lista soldului, care in perioada 6 martie-10 martie 2017 era 0,00 lei. De mentionat ca, incepand cu data de 10 martie 2017, detinutul a primit prin mandat postal creditul de 50,00 lei si a efectuat mai multe convorbiri telefonice. De asemenea, in perioada 6-10 martie 2017, detinutul nu a primit nicio vizita.

Avocatul Poporului considera ca respingerea permisiunii iesirii din penitenciar motivata de lipsa dovezii decesului unui membru al familiei nu poate fi imputata persoanei private de libertate, care s-a aflat in imposibilitate de a-si contacta familia pentru obtinerea unei fotocopii a certificatului de deces (avand in vedere lipsa mijloacelor banesti care sa permita contactarea familiei in vederea transmiterii unei fotocopii a certificatului de deces, precum si dificultatea procedurii obtinerii acesteia de catre detinut de la autoritatea emitenta) neputand efectua apeluri telefonice si care, in plus, solicitase sprijin penitenciarului in demersul sau de a participa la inhumare. De asemenea, trebuie retinut ca detinutul fusese recompensat de cinci ori cu suplimentarea dreptului la pachet si vizita si nu fusese sanctionat disciplinar.

In alta ordine de idei, din datele verificate reiese ca, in data de 10 martie 2017, in carnetul postului de pe sectia E8 existau mentiuni cu privire la faptul ca detinutul necesita o supraveghere mai mare din partea personalului cu atributii in acest sens, in scopul prevenirii producerii unui eveniment negativ. Insa detinutul a fost repartizat la un punct de lucru care nu necesita supraveghere, desi in cazul acestuia existau atentionari referitoare la supravegherea sa permanenta in scopul prevenirii unui eveniment negativ. In acest context, se impunea ca personalul de supraveghere sa intreprinda masuri suplimentare de monitorizare constanta a detinutului cu risc suicidal. In ceea ce priveste asistenta de specialitate, echipa de vizita a retinut faptul ca, de la data depunerii in penitenciar (10 februarie 2017) si pana in ziua decesului (16 martie 2017), persoanei private de libertate nu i-au fost evaluate nevoile de asistenta educationala, psihologica, psihiatrica, sociala, cunoscut fiind ca persoana privata de libertate prezenta un diagnostic psihiatric.

In ceea ce priveste riscul suicidar, in general, in Penitenciarul Bucuresti Rahova, la data vizitei, din datele puse la dispozitie de reprezentantii unitatii carcerale, au fost identificate 46 de persoane private de libertate cu risc suicidar. La data vizitei, in Penitenciarul Rahova nu se derula niciun program de grup pentru persoanele cu risc suicidar. Din documentele puse la dispozitie de psihologii penitenciarului s-a constatat ca, in unele cazuri, s-a acordat asistenta psihologica in cazul tentativelor de suicid. Cu toate acestea, la nivelul penitenciarului managementul riscului suicidar nu reprezenta o prioritate. Un alt aspect constatat de catre echipa de vizita se refera la lipsa strategiilor si planurilor de prevenire a suicidului in penitenciar, mai ales ca unitatea penitenciara custodia peste 900 de persoane private de libertate arestate preventiv, unde riscul suicidar este extrem de ridicat.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.