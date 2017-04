Solicitari pentru prelungirea unor trasee de transport public din Iasi

Doua trasee operate de Compania de Trasport Publicar putea fi modificate dupa ce mai multi cetateni au facut solicitari catre autoritatile locale pentru prelungirea acestora. Astfel, a fost solicitata prelungirea traseului 50 pâna la Gara Iasi, precum si a traseului de autobuz 19 pâna la capat CUG. Reprezentantii Companiei de Transport Public Iasi au luat in calcul aceste propuneri pe care le analizeaza. Totodata, mai multi ieseni au solicitat amplasarea de banci în statiile de. Municipalitatea ieseana are in vedere mai multe interventii in ceea ce priveste transportul public.Astfel, prin intermediul proiectuluise urmaresc mai multe proiecte dea infrastructurii de tramvai în zonele Tudor Vladimirescu, Padurii, Tutora, reabilitarea infrastructurii de tramvai Iasi - Dancu, sistem de managementul transportului public si e-ticketing, înnoirea parcului de vehicule destinat transportului public, extinderea si modernizarea depourilor din municipiul Iasi.PMUD se refera la perioada 2016 - 2030 si acopera Polul de Crestere Iasi format din Municipiul Iasi, 13 comune si 5 comune cu titlul de membru observator înIasi. PMUD urmareste implementarea de proiecte care sa asigure un transport public integrat, eficient si accesibil in Zona Metropolitana Iasi.