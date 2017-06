Solutie finala. Locatarii din Aleea Sadoveanu vor fi mutati in alta parte

Cazul iesenilor care locuiesc in zonaar urma sa fie discutat astazi la sediul primariei Iasi. Mai multerisca sa ramana faradupa ce terenul din Sadoveanu s-a surpat, iar casele risca sa se prabuseasca.In ultimele zile s-a discutat intens despre aceasta situatie, iara decis ca aceasta zona din Iasi sa fie evacuata imediat pentru a nu mai exista nici un fel de. Astazi, va avea loc o intalnire la sediul Primariei Iasi intre autoritatile locale, locatarii din zona si cei de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta."In cursul zilei de maine (astazi-n.r.) vom avea o intalnire in care o sa stabilim mai multe detalii. Acolo insa lucrurile sunt cat se poate de clare. Noi trebuie sa le punem la dispozitie niste camere unde daca vor sa se mute sunt bineveniti sa o faca, iar daca nu, ar trebui sa se duca in alta parte. Cel mai probabil in cursul saptamanii urmatoare Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta le va trimite locatarilor o notificare prin care ii avertizeaza ca trebuie sa se mute din zona respectiva. Casa care este in pericol nu este locuita. Si acolo vor fi probleme in cateva luni, asta pentru ca alunecarea de teren ajunge acum la gard", a mentionat viceprimarulViceprimarul a mentionat ca municipalitatea va monitoriza zona si ca va cauta solutii pentru ca in acea zona sa nu se mai produca si alte pagube."Problema cea mare tine de deal, care este total instabil. Nu se opreste la curtea oamenilor. Daca ploua incontinuu mai multe case vor avea probleme. Maine dimineata (astazi-n.r.) vom avea o intalnire aici si vom sti mai multe detalii", a mai declarat viceprimarul Radu Botez.