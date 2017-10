Sorin Blejnar, atac DUR la adresa procurorului Portocala: "Am auzit ca ai plans!"

Sorin Blejnar 1

Dana Grecu a prezentat, la Antena 3, mesajul acid al fostului sef ANAF Sorin Blejnar la adresa fostului procuror DNA Mircea Negulescu, zis Portocala, despre care scrie, pe Facebook, ca i-a cerut sa-l ajute ”sa cutremure Romania”.

”Negulescu Mircea, probleme ma?

Cata ipocrizie sa te prezinti la Inalta Curte ca o “victima a nedreptãtilor “ si totodata mare iubitor de pisicute! Tocmai tu, mã?!

Cum ziceai tu ca esti? “Animal de prada”, “distrugator de destine”?

Am auzit cã ai plans in fata judecatorilor cã nu mai esti procuror! Vai, tocmai tu? Tu, durul, care erai farã fricã mai acum un an. Mai stii? Voiai sã ...Stai cum ai zis? Ah, mi-am amintit ... Ziceai sa te “ajut” sã cutremuri Romania. Sã-ti dau “marfa”, sa-ti stric Crãciunul cãci esti ateu si oricum nu mergi la biserica. (mai stii pe cine doreai, nu? ) Ce ti-am spus atunci iti spun si astazi: hai, sictir!”, a scris Sorin Blejnar, pe Facebook.

Postarea lui Blejnar vine dupa prestatia umila pe care fostul procuror Mircea Negulescu a avut-o in fata judecatorilor de la ICCJ.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.