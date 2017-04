Sorin Grindeanu a dat ULTIMATUMUL! Toti ministrii sunt vizati

Premierul Sorin Grindeanu a declarat vineri, la Timisoara, ca strategia de descentralizare este pe site-ul Ministerului Dezvoltarii si ca a facut apel la ministri ca pana la sedinta de guvern de miercuri aceasta sa fie adoptata.

''Strategia de descentralizare este pe site-ul Ministerului Dezvoltarii si a fost trimisa spre avizare hotararea de guvern cu anexe. Este pasul premergator descentralizarii (...), pentru ca aceasta strategie lipsea pana acum. Am facut un apel inclusiv joi, la intalnirea cu ministrii, ca pana miercuri, la sedinta de guvern, cu toate observatiile si studiata foarte bine, sa fie adoptata'', a afirmat Sorin Grindeanu, potrivit agerpres.ro.

Seful Guvernului a subliniat ca descentralizare inseamna forta mai mare catre autoritatile locale, dar totodata si responsabilitate mai mare. Potrivit acestuia, lucrurile nu trebuie privite doar dintr-un anumit punct de vedere, ci din ambele, astfel incat si responsabilitatea pe care autoritatile publice locale o preiau in momentul in care preiau din responsabilitatile centrale ''sa fie pe masura si sa-si dea concursul in acest proces''.

''Altfel, nu rezolvam nimic, se dau niste lucruri, se transfera niste institutii, niste responsabilitati, iar cei care trebuie sa le preia nu sunt pregatiti si nu stiu ce sa faca. Tot acest proces trebuie sa fie de ambele parti. Eu afirm dorinta Guvernului, saptamana viitoare facand primul pas de a face acest proces, de a-l duce la indeplinire'', a afirmat Grindeanu.

El a punctat ca aproape toate guvernele de dupa Revolutie au vorbit despre descentralizare, dar s-a facut prea putin, iar saptamana viitoare va fi un prim pas, ''acea veriga de inceput pe care ne-a cerut-o Comisia Europeana'', strategia pe descentralizare, care va trebuie sa fie adoptata in guvern.

''Cred ca suntem satui de vorbe, lumea asteapta fapte concrete'', a conchis Grindeanu.