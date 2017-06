l

Premierula pierdut deja razboiul cu Liviu, presedintele Partidului Social Democrat (PSD). Din informatiile obtinute de reporterii BZI din surse de la Bucuresti, Sorin Grindeanu a incercat cu disperare sa schimbeal Guvernului si sa-l impuna in aceasta functie pe securistulDesi a facut numeroase presiuni, Sorin Grindeanu s-a lovit de refuzul celor din Secretariatul General al Guvernului, niciunul dintre cei care conduc acest departament nefiind de acord sa demisioneze.Citeste si: Carmen Dan: "Un premier al nimanui, legat cu lanturi de scaun" Calculul premierului era unul simplu: a fortat demisia secretarului general si urma sa-l puna interimar pe aceasta functie pe Victor Ponta. Acesta era semnalul pentru parlamentarii PSD disidenti ca vor primi functii in noul Executiv, cu conditia sa nu voteze motiunea de cenzura de miercuri. Numai ca acest plan a fost destructurat, Grindeanu nu a reusit sa-l impuna pe Ponta ca secretar general al Guvernului si toata lumea si-a dat seama ca PSD si Liviu Dragnea au castigat deja razboiul cu Sorin Grindeanu.Aceleasi surse din Bucuresti confirma faptul ca Sorin Grindeanu este tot mai singur, ca a fostde toata lumea si ca nu mai are nicio sansa sa ramana in functie, dupa motiunea de cenzura de miercuri.Citeste si: Razboi total la PSD. Dezvaluiri incendiare ale primarului Mihai Chirica despre Liviu Dragnea In plus, in ultimele zile chiar si dusmanii declarati ai lui Liviu Dragnea au facut scut in jurul acestuia, fiind stransi uniti in jurul partidului. Din dorinta de a pune in aplicare planul de guvernare si a-l scoate cu forta pe Grindeanu din Palatul Victoria, chiar si cei mai vehementi oponenti ai presedintelui PSD s-au regrupat in jurul lui Dragnea si fac front comun impotriva actualului premier.