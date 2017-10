Sorin Grindeanu, audiat in Parlament pentru functia de presedinte al ANCOM

Sorin Grindeanu

Comisia economica, industrii si servicii din Senat si Comisia pentru tehnologia informatiei si comunicatiilor din Camera Deputatilor il vor audia marti, de la ora 15.30, pe fostul premier Sorin Grindeanu, propus pentru functia de presedinte al Autoritatii Nationale de Reglementare in Comunicatii (ANCOM). Premierul Mihai Tudose a transmis luni Parlamentului propunerea sa privind sefia acestei institutii, nominalizandu-l pe Sorin Grindeanu.

"In data de 20 octombrie 2017, domnul Adrian Dita si-a prezentat demisia din functia de presedinte al Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii. In temeiul prevederilor art. 11 alin. 1 si alin. 3 din OUG nr. 22/2009 privind infiintarea Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii, cu modificarile si completarile ulterioare, va transmitem nominalizarea domnului Sorin Mihai Grindeanu in vederea numirii in functia de presedinte al Autoritatii, pentru perioada ramasa a mandatului de 6 ani inceput in data de 11 mai 2017", se arata in documentul transmis de Tudose la Parlament.

De asemenea, cele doua comisii vor lua act de demisia lui Adrian Dita din functia de presedinte al ANCOM. Acesta si-a inaintat pe 20 octombrie demisia din functie dupa ce fusese numit de Parlament ca presedinte al ANCOM pe data de 11 mai. El a fost acuzat de membrii celor doua comisii la audierile din 27 septembrie si 17 octombrie de reorganizare "abuziva" a institutiei.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.