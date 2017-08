Sorin Grindeanu, despre intalnirea cu Liviu Dragnea

Sorin Grindeanu si Liviu Dragnea

Fostul premier Sorin Grindeanu si liderul PSD, Liviu Dragnea, s-au intalnit pentru prima oara de la ”ruptura” produsa in urma cu cateva luni.

Cei doi au avut o discutie ”constructiva”, potrivit fostului premier, care a oferit detalii despre ce s-a vorbit, miercuri, cu Sabina Iosub.

”A fost o discutie intre doi oameni care isi doresc ca PSD sa faca o guvernare foarte buna si, totodata, tema legata de PSD si intarirea PSD” a explicat Sorin Grindeanu.

”O sa vedem in viitor, cert este ca a fost o discutie cat se poate de constructiva si benefica. O sa vedem ce decide partidul, nu am discutat despre viitor, ci doar de chestiunea legata de guvernare. Mi-am exprimat dorinta personala de a ramane in PSD si de a nu merge pe alte cai. Totodata ma simt responsabil fata de oamenii din Timis” a mai spus Sorin Grindeanu.



Sursa: antena3.ro

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.