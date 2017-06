Sorin Grindeanu: "Dragnea incearca sa confiste un intreg partid"

Ma voi comporta in acesti parametri,d ar responsabilitatea nr 1 sta pe umerii celui care a dus Romania in aceasta situatie, Liviu Dragnea

Le multumesc ministrilor care au inteles sa fie responsabili si au venit la serviciu. O sa vedem procedurile constitutionale in zilele urmatoare. E obligatie legala a lor sa faca asta. Indiferent de ceea ce se va intampla in zilele urmatoare, avem obligatia sa nu-i facem pe romani sa sufere, sa nu sufere mediul economic, iar lucurrile trebuie sa continue

Voi avea intalniri cu parlamentari PSD care m-au rugat sa vorbesc cu ei, incepabnd din aceasta seara

Exista o mare ingrijorare in partid ca sa voteze caderea propriului guvern

Am acelasi mesaj pentru colegii mei din CEX. Stiu ca exista multi oameni onesti, cu unii sunt prieten de ani de zile si-i apreciez. Stiu ce s-a intamplat in aceste zile si vreau sa-i asigur ca parerea mea despre ei nu s-a schimbat. Ii asigur ca sunt alaturi de ei

Voi raspunde la doua dezinformari spuse de dl Liviu Dragnea, cum ca ma asociaza cu servicii secrete, cu presedintele Romaniei. Suntem intr-o conspiratie existenta doar in mintea sa. Nu eu am fost la partide de tenis, nu eu am fost la sprituri cu reprezentanti ai serviciilor secrete, asa ca sa se gandeasca dl Liviu Dragnea mai bine cand spune aceste lucruri. Voi avea reactii si mai puternice pe acest subiect daca va continua. Toata aceasta idee e evident o minciuna.

A doua minciuna e cea in care spunea ca toti ministrii au avut probleme de comunicare cu mine. Dragnea trebuie sa-si dea demisia, cum sa lucreze ministrii daca eu le spuneam un lucru, iar de la partid le venea alta directiva. Iata un exempleu: cand se apucasera unii sa comunice despre impozitul pe gospodarie, le-am spus in sedinta de guvern sa inceteze comunicare si singurul comunicator e ministrul Finantelor cand se finalizeaza analiza. Ce s-a intamplat? Seara la tv, la plansa, cine era? Stiti si dvs, cu desene, stiti deja. Ce sa creada ceilalti ministri?





Fiecare dintre noi trebuie sa ne gandim daca ne dorim asta. Eu cred ca nu.





- Aveti pe masa un teanc de demisii. Cite sunt si cand le trimiteti la Cotroceni?



- Lipsesc cateva, desi au fost anuntate. Am dat termenul pana luni ca si dl Dragnea sa-si asume prin demisie alaturi de mine asa-zisul esec al guvernului. Luni voi lua o decizie si o voi anunta. Important e ca toti ministrii au fost la munca azi, si-au facut datoria si-i indemn sa faca la fel pana cand procedurile vor fi inchise



- Demisia Dragnea din ce functie?



- Din PSD



- L-ati demis pe Busuioc si l-ati numit pe Victor Ponta la SGG?



- Urmariti Monitorul Oficial in aceasta seara.



- Vreti sa schimbati doar unii ministri?



- E o varianta



- Ati discutat si cu tehnocrati din vechea guvernare Ponta?



- Eu sunt PSD-ist, nu tehnocrat, indiferent de cate excluderi face Dragnea, fost PDL-ist. Nu vreau sa ajunge in acea situatie. Vreau sa privim lucrurile procedural, constitutional. Acest termen, pana luni, ma va clarifica si din discutiile pe care le voi avea din aceasta seara, dar eu sper la altceva: varianta pe care mi-o doresc e ca Dragnea sa-si asume acest esec si sa demisioneze. In secunda 2, voi face acelasi lucru. Cred ca asta e rezolvarea corecta, si sa se organizeze congresul extraordinar. E o teama de circa un an sa se largeasca masa decidentilor in partid. Partidul are sute de mii de membri, forul suprem e Congresul.



M-am intalnit cu foarte multa lume azi, o sa ma intalnesc si zilele urmatoare. Am facut apel la ministri sa-si faca treaba, conform legii. Voi transmite transparent fiecare decizie pe care o voi lua.



- Dl Busuioc nu a vrut sa-si transmita propria demitere spre Monitorul oficial?



- Urmariti MOf.



- De ce ati inghitit aceste lucruri pana azi?



- Am incercat sa indreptam lucrurile si sa le facem corect, cinstit. E posibil ca deciziile in PSD sa fie corecte.

Ne aflam intr-un moment dificil, in care un singur om, Dragnea, incearca sa ne intoarca in timp inainte de 89.Fiecare dintre noi trebuie sa ne gandim daca ne dorim asta. Eu cred ca nu.

Daca voi constata ca nu pot asigura un guvern functional, in care ministrii sa faca ce va spuneam mai devreme, imi voi da demisia. Vom intra pe procedurile din Constitutie si sper ca PSD sa nu piarda guvernarea