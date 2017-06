Sorin Grindeanu este legat de maini si de picioare! Lovitura DURA incasata chiar de la securistul Victor Ponta

Public premierul Sorin Grindeanu merge pe varianta politica si sustine ca asteapta demisia lui Liviu Dragnea de la sefia PSD inainte de a merge mai departe cu numirea altor titulari la ministere. Neoficial insa are mari probleme - este in blocaj total si aparatul sau de lucru cauta solutii juridice prin care sa poata misca lucrurile.

Concret... omul cheie este secretarul general al Guvernului Romaniei care refuza sa contrasemneze actele premierului si prin urmare actele nu au valoare juridica. Chiar si actele cu demisiile ministrilor cabinetului sau nu pot fi trimise la Palatul Cotroceni pentru trebuie contrasemnate de acest secretar general.

Nu mai putin de 3 acte normative il tin ostatic pe premier:

-Legea 90/2001 - Legea privind organizarea Guvernului Romaniei si a ministerelor

-HG 561/2009, Metodologia de lucru a Secretariatul general al Guvernului (SGG)

-HG 21/2017, Regulamentul de functionare si organizare a SGG

-Legea 202/1998, privind Legea de organizarea si functionare a Monitorului Oficial.

____

In cazul in care Secretarul general al Guvernului nu contrasemneaza actele NU o poate adjunctul acestuia in lipsa unui ordin expres semnat de Secretarul general al Guvernului. Chiar si documentele trimise la Monitorul Oficial nu pot fi publicate fara semnatura secretarului general al Guvernului.

Pare haios dar Sorin Grindeanu este blocat chiar de fostul premier si actual aliat, Victor Ponta. Atunci s-a decis ca orice decizie a premierului sa fie contrasemnata de Secretarului general al Guvernului si deci chiar si demiterea actualului Secretar general al Guvernului trebuie semnata chiar de acesta (ar trebui sa fie de acord cu demiterea lui si sa o si semneze).

Actualul Secretarul general al Guvernului este Mihai Busuioc, un apropiat al lui Liviu Dragnea.