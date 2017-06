Sorin Grindeanu

Premierul Sorin Grindeanu afirma duminica, intr-o postare pe Facebook, in contextul discutiilor despre posibile remanieri si a criticilor venite din interiorul PSD la adresa sa si a Guvernului, ca "Romania are astazi in fata mai multe oportunitati", dar ca, pentru a profita de ele, este "nevoie de stabilitate si predictibilitate". Potivit sefului Executivului, increderea acordata de alegatori la votul din decembrie 2016 "nu poate fi inselata cu noi schimbari, noi crize politice, eventual alte alegeri".

"Romania are astazi in fata mai multe oportunitati, care ne pot indrepta decisiv pe drumul progresului si prosperitatii. Dar pentru asta avem nevoie de stabilitate si predictibilitate. Votul din decembrie 2016 ne-a aratat ca si romanii vor acelasi lucru: un guvern cu larga sustinere parlamentara si stabil. Aceasta incredere pe care ne-au acordat-o romanii nu poate fi inselata cu noi schimbari, noi crize politice, eventual alte alegeri - intr-un cuvant INSTABILITATE", a scris premierul pe Facebook.

"Depinde de noi sa aratam ca suntem o natiune unita si determinata sa mearga pe drumul cel bun. Cred ca dialogul intre Presedintia Romaniei, Senat, Camera Deputatilor si Guvern este important", spune Grindeanu.

"Ca romani, avem in fata aceste oportunitati. Doar trebuie sa avem suficienta maturitate politica si viziune sa si profitam de ele. De aceea, Romania are nevoie de stabilitate si predictibilitate!", a conchis premierul.