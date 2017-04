Sorin Grindeanu: "Noua lege a salarizarii unitare va face ordine intr-un sistem care nu este..."

Sorin Grindeanu

Premierul Sorin Grindeanu a declarat, vineri, la Timisoara, ca noua lege a salarizarii, care ar putea intra in vigoare de la 1 iulie, este foarte importanta, intrucat face ordine intr-un sistem care nu este foarte bine calibrat si care va motiva mai mult angajatii din administratie sa fie mai performanti.

„Este foarte important, pentru ca reaseaza si face ordine (nou alege a salarizarii unitare, n.r.) intr-un sistem care in acest moment nu este foarte bine calibrat, unde exista situatii cel putin ciudate, unde volumul muncii nu este foarte bine corelat cu salariul pe care fiecare persoana din administratie il are. Trebuie sa refacem aceasta piramida pe principii corecte, transparente si care sa multumeasca, dar sa si dinamizeze munca in administratia publica locala. Nu doar multumirea si nivelul de salarizare trebuie sa fie, ci si tinta pe care fiecare persoana care lucreaza in administratie trebuie sa si-o puna, de a deveni mai bun, devenind mai bun va munci mai bine”, a afirmat Sorin Grindeanu.

Premierul a subliniat ca proiectul de lege este foarte bun, urmand sa fie discutat in urmatoarele saptamani in Parlament, astfel incat de la 1 iulie aceasta lege sa intre in vigoare.



Sursa: agerpres.ro