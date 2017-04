Sorin Grindeanu: "Nu am date oficiale despre o vizita a lui Donald Trump in Romania"

Sorin Grindeanu

Primul-ministru Sorin Grindeanu a anuntat, astazi, ca va face vizite oficiale in Israel si Austria la inceputul lunii mai, adaugand ca nu poate confirma sau infirma informatii legate de o vizita a presedintelui american Donald Trump in Romania.

"Ceea ce eu am confirmat este o vizita (...) la inceputul lunii mai pe care o s-o am in Israel si in Austria, vorbesc de lucruri confirmate”, a anuntat Sorin Grindeanu.

Intrebat daca are informatii legate de o vizita la Bucuresti a presedintelui Statelor Unite, Donald Trump, Grindeanu a raspuns: ”Nu am date de acest fel si nici nu vreau sa speculez. V-am spus lucrurile care sunt oficiale. Nu pot sa va confirm sau sa va infirm".



Sursa: romaniatv.net