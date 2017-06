Sorin Grindeanu

Desi i s-a retras sprijinul politic, desi a ramas fara ministrii din Cabinet, toti demisionand in grup, desi nu mai are nicio sustine inrefuza sa plece din functie. Refuza sa iasa onorabil dintr-o situatie penibila in care a ajuns numai din cauza incapacitatii lui de a pune in aplicare programul de Guvernare. Conform propriilor declaratii, in schimbul demisiei, PSD i-ar fi oferit sefiadesau sefiade, dar niciuna dintre variante nu a fost pe placul lui Grindeanu. De fapt, premierul nu vrea sa demisioneze din cauza faptului ca el are de dus la indeplinire un ordin primit de ladin care face parte. Tocmai pentru ca au vazut ca Sorin Grindeanu raspunde la alte comenzi decat ale PSD, sefii social-democratilor au decis sa-l schimbe din functie. Este evident pentru toata lumea, ca Grindeanu executa comenzile sistemului, alesi tocmai de aceea nu mai poate ramane in functia de prim-ministru. Tocmai pentru ca este omul sistemului, i-a determinat si pe sefii PSD sa-i ceara demisia. Nu trebuie uitat faptul ca, in mod normal, conducerea PSD aresa schimbe atat premierul, cat si 1-2 sau chiar toti ministrii din Cabinet.