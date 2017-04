Sorin Grindeanu taxeaza declaratia HALUCINANTA a Ralucai Turcan

Sorin Grindeanu

Premierul Sorin Grindeanu nu rateaza ocazia de a taxa declaratia halucinanta a Ralucai Turcan, cea care spunea, in calitate de lider al opozitiei parlamentare, ca ar fi mai bine ca Guvernul sa-si asume raspunderea pe Legea salarizarii unitare.



"Observ ceea ce se intampla in opozitie. Nu pot sa nu observ ca dansii sunt mai preocupati in a-si primi sumele de la AEP, decat in a veni cu critici constructive. Nu stiu cum sa privesc o declaratie a celor de la PNL, care spuneau ca mai bine isi asuma Guvernul raspunderea, daca tot vorbim de Legea salarizarii unitare, ceea ce inseamna ca nu lasi loc la dezatere, in loc sa vi cu critici constructive, sa ai loc de imbunatatiri. Nu stiu cum sa ma uit la actiunile celor din opozitie. Cand ii intrebi despre anumite legi, spun ca sunt impotriva, dar cand ii intrebi ce prevad acele legi nu stiu. Privesc cu umor anumite declaratii sau actiuni ale opozitiei”, a declarat Sorin Grindeanu, pentru Mediafax Live.

”Din punctul meu de vedere, cred ca ar trebui chiar sa-si angajeze raspunderea pentru ca pana la urma in campania electorala diferenta majora intre stranga si dreapta a fost exact pe partea de cheltuieli, de sustinere a unor cheltuieli fata de o prudenta pe care PNL a manifestat-o astfel incat aceasta crestere a salarizarii din sistemul public sa poata fi sustinuta in paralel cu impulsionarea mediului de afaceri”, a precizat Turcan.