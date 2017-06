Sorin Grindeanu va face declaratii de la Guvern dupa ce a refuzat sa demisioneze

Sorin Grindeanu 4

Premierul Sorin Grindeanu va face in curand declaratii de la Guvern. El a plecat la ora 20.50 de la Parlament, unde a participat la o sedinta de aproape cinci ore a Comitetului Executiv PSD. Acolo, Grindeanu i-a anuntat pe liderii PSD ca refuza sa demisioneze. E de asteptat ca Grindeanu sa explice ce va face in continuare, avand in vedere ca mai multi ministri PSD si ALDE ar urma sa demisioneze, la cererea celor doua partide.

Grindeanu a ajuns deja la Guvern.



LIVE TEXT