Sorin Rosca Stanescu: Binom penal sau binom politic?

Sorin Rosca Stanescu

In perceptia colectiva, binomul, care uneori a fost trinom, iar alteori chiar mai mult, a fost creat si a functionat in zona penala. In scopul de a executa sumar persoane considerate indezirabile. Asadar, o combinatie de sorginte penala care a acaparat justitia, in scopul atingerii unor obiective politice. Informatii care survin insa pe parcurs demonstreaza caracterul preponderent politic al acestei combinatii, intemeiata, la varf, pe legaturile si aranjamentele incheiate intre SRI si DNA. Daca asa stau lucrurile, atunci nu avem de-a face cu o simpla depasire ilegala a atributiile constitutionale ale celor doua institutii in scopul atingerii unui obiectiv finalmente politic, respectiv combaterea cu orice pret a coruptiei, inclusiv cu pretul executarii, la viteza, a unor oameni nevinovati. Ci cu totul altceva. Cu un complot in principal politic. Si cu obiective clar politice.

Cateva dezvaluiri converg in aceasta directie. Intalnirile sistematice, in locatiile secrete ale SRI, ale unor lideri ai acestei institutii, impreuna cu varful DNA, nelipsita fiind doamna Laura Codruta Kovesi, cu varfuri ale puterii judecatoresti, omniprezenta fiind Livia Stanciu, dar si cu capi ai politicii, lideri sau viitori lideri ai unor partide. Din combinatii nu lipseau nici oameni din presa, transformati si ei in vehicule ale mesajului acestor personaje, care, in esenta, nu faceau altceva decat sa conspire si sa actioneze impotriva sigurantei unui stat pe care aveau datoria sa il apere.

Doua asemenea intalniri sunt extrem de relevante si ma voi opri asupra lor. Prima, in ordine cronologica, a avut loc in anul 2009, in noaptea care a urmat votului din cel de-al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidentiale. Atunci cand Mircea Geoana a pierdut intr-un mod de neinteles, dupa ce, la inchiderea urnelor, exit-polurile l-au dat castigator. S-a petrecut chiar acasa la Gabriel Oprea. Cea de-a doua intalnire, mult mai putin mediatizata sau aproape deloc, a avut loc la Dubai, cu putin timp inainte ca Victor Ponta sa ajunga prim-ministru al Romaniei. Si acolo s-a pus tara la cale. Distributia personajelor a fost asemanatoare.

Ce s-a intamplat, de fapt, in 2009, in apartamentul lui Gabriel Oprea? Aparent, o simpla intalnire a unor prieteni, reprezentanti ai diferitelor institutii ale statului, care sarbatoreau anticipat, deasupra unor pahare cu whisky, victoria ce avea sa fie anuntata mai spre sfarsitul petrecerii. De ce la Gabriel Oprea acasa si nu in alta parte?

Pentru ca generalul cu trei stele, ridicat apoi de catre acelasi Traian Basescu la rangul de general cu patru stele, urma sa isi faca un partid. In interiorul Parlamentului. Preluand, din mers, senatori si deputati de la PSD si PNL. Dupa cum se stie, UNPR a devenit foarte repede, asa cum de altfel reiese din documentele Wikileaks ca prognozase corect ambasada Statelor Unite la Bucuresti, un aliat de nadejde al PDL. Un partid balama care i-a asigurat lui Traian Basescu, pentru inca o perioada, o majoritate. Majoritatea partidului sau. Chiar cu o zi inainte sa isi inscrie partidul la tribunal, Gabriel Oprea a primit de la RA-APPS, langa Arcul de Triumf, primul sau sediu. Impreuna cu generalul Florian Coldea, aflat la carma operativa a SRI, cu acceptul si sprijinul lui George Maior, directorul asa-zis civil al SRI, cu Laura Codruta Kovesi, sefa DNA, si in corul ziaristilor sub acoperire, prezenti si ei la eveniment, generalul Oprea a trecut la treaba. Zeci si sute de oameni politici ai partidelor din opozitie, oamenii de afaceri care i-au finantat, precum si ziaristi care sustineau opozitia au inceput sa fie executati. Pe banda rulanta.

Serviciul Roman de Informatii furniza despre acestia, “pe surse”, date compromitatoare. Filtrate de presa aservita si apoi amplificate, asemenea informatii erau distribuite opiniei publice pentru a pregati terenul executiei. Imediat intra in actiune DNA, care trecea la retineri, arestari, anchete si promovarea unor rechizitorii in justitie. Livia Stanciu, in calitate de cap al judecatorilor, dar nu numai ea, se ocupa de ducerea la indeplinire, pana la capat, a executiilor. Pentru ca treaba sa functioneze ireprosabil, justitia s-a transformat intr-un camp tactic al SRI. Totul era monitorizat. Orice abatere a unor magistrati era imediat sanctionata. Tot prin anchete DNA. “Presa” isi facea si ea “treaba”, executand victimele in piata publica. In cazurile mai grele, incredintarea unor cauze catre judecatori se facea “aleatoriu”, utilizandu-se un sofisticat calendar saptamanal. Dupa care, victimele erau urmarite pana si in inchisoare, la locul de executare al pedepselor, si apoi, in contiuare, prin amanarea sistematica a punerii lor in libertate.

Acest mecanism a functionat impecabil atata timp cat la presedintia Romaniei s-a aflat Traian Basescu. Desi presa neaservita a semnalat gravele derapaje ale regimului de la regulile democratice, excesele DNA si complicitatile institiei cu unii judecatori, datele cat de cat exacte ale respectivei operatiuni au iesit mult mai tarziu la iveala. Punctul culminant fiind imediat dupa ce Sebastian Ghita, un om din interiorul sistemului, s-a detonat.

Cert este ca toata lumea a prosperat. Ma refer, fireste, la gasca. George Maior, directorul SRI, a fost ridicat pe cele mai inalte culmi ale adulatiei publice. Gabriel Oprea a devenit un varf al sistemului, impartind la randul sau grade si stele celor care l-au sustinut si anticipand verdicte judecatoresti impotriva adversarilor politici sau chiar a partenerilor care miscau in front. Generalul, tot cu patru stele, Florian Coldea era omniprezent la facerea jocurilor si era, incontestabil, unul dintre principalii stalpi ai sistemului. Livia Stanciu era de neclintit in calitatea ei de cap al judecatorilor din Romania, iar cand s-a clintit, a primit o exceptionala sinecura la Curtea Constitutionala. Cat despre Laura Codruta Kovesi, aceasta a devenit o veritabila eroina la nivel national si mondial. Presa aservita a prosperat.

A doua intalnire semnificativa, despre care am precizat ca s-a vorbit mult mai putin, a avut loc la Dubai, intr-un luxos hotel, numit Atlantis. Au participat Gabriel Oprea, care se pregatea, ca reprezentant de marca al sistemului, sa sara, cu arme si bagaje, in tabara USL, alianta dintre PSD si PNL fiind pe val, acelasi George Maior, caruia i se ridicau in continuare osanale, fiind in carti, in mod sistematic, chiar si pentru un mandat prezidential, Victor Ponta, copresedinte USL, presedinte PSD si viitor prim-ministru, si Sebastian Ghita, un personaj extrem de influent politic, fiind in epicentrul sistemului, dar si superpotent financiar, ca reprezentant al unor oameni de afaceri proveniti si sustinuti de sistem, devenit, de curand, mare mogul de presa. La Dubai, a fost stabilita configuratia viitoarei puteri politice. La Dubai, a fost hotarata impingerea lui Crin Antonescu in afara jocului prezidential si, tot acolo, s-a stabilit ca viitorul candidat sa fie George Maior, directorul SRI. Oprea urma sa preia Serviciul Roman de Informatii.

Despre aceasta intalnire de la Dubai am aflat, dintr-o intamplare, de la mai multi romani, martori oculari, chiar atunci cand evenimentul a avut loc. L-am informat, in calitate de consilier, pe domnul Crin Antonescu, caruia nu i-a venit sa creada ca asemenea fapte sunt reale. Erau momentele cand, aparent, tandemul Ponta-Antonescu functiona ireprosabil. Mai tarziu, am facut scurte relatari pe blogul meu si pe CorectNews, carora nu li s-a dat atentia cuvenita. Spre sfarsitul anului trecut, cand am revenit, am fost cautat de Victor Ponta, care mi-a comunicat ca George Maior, intre timp devenit ambasadorul Romaniei la Washington, nu a participat la respectivul sejur din Dubai. L-am rugat sa scrie acest lucru pe pagina sa de Facebook, angajandu-ma ca voi prelua postarea sa. Dar nu s-a mai intamplat nimic. Ponta nu a dezmintit niciodata oficial aceasta informatie.

Intre timp, stiind ca regimul Traian Basescu este pe duca, Florian Coldea, fiind cel mai bine plasat dintre toti, a decis ca, impreuna cu Laura Codruta Kovesi, sa treaca la etapa urmatoare. Sa isi faca propriul joc. Iar acest joc urma sa conduca mai intai la eliminarea lui Crin Antonescu din cursa prezidentiala, asa cum se prevazuse anterior, apoi la scoaterea din jocul prezidential a lui George Maior, cu care Coldea avea deja raporturi de rivalitate, impingerea lui Victor Ponta in cursa, un element nesigur pentru Coldea, si, in fine, la sustinerea lui Klaus Iohannis, candidatul PNL, fuzionat partial cu PDL, si considerat un jucator mult mai maleabil si mai docil decat Ponta. In final, a fost sacrificat, tot din ratiuni de rivalitate, si Gabriel Oprea. La scurt timp dupa ce acesta era in carti pentru a deveni premier al Romaniei in locul lui Victor Ponta. Caruia, psihologic cel putin, Oprea i-a facut vant si de la conducrea PSD si din functia de premier, alertandu-l in legatura cu posibilitatea degenerarii demonstratiilor Colectiv.

Fie si din detalierea celor doua episoade reise cat se poate de clar ca asa-zisa lupta impotriva coruptiei, careia, formal, i s-au dedicat toate institutiile si toate persoanele mai sus mentionate, a fost doar un pretext pentru ca, odata cu plecarea la pensie a lui Traian Basescu, conducerea statului sa fie preluata de sistem. Cu orice risc. Cu orice sacrificii. Cu hotarare. Si cu cinism.

Cum a colapsat totusi sistemul, atat cat a col