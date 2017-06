Sorin Rosca Stanescu: Galceava din conjuratie

Sorin Rosca Stanescu 1

Am prezentat, vineri, lista capilor conjuratiei. Mijloacele prin care au creat statul paralel. Cel care s-a substituit institutiilor alese democratic. Am aratat, pe scurt, care au fost obiectivele finale ale acestei lupte pentru putere. Mai mult decat atat, am facut si o lista cu personajele politice care functionau pe post de jolly-joker. Dar, la un moment dat, un razboi intern a zguduit grupul complotistilor. Ce a determintat declansarea acestuia?

Perioada cruciala este cea de la finalul USL. Alianta PSD+PNL avea, printre altele, doua tinte esentiale. Liderul PSD, Victor Ponta, urma sa fie prim-ministru. Si a ajuns. Liderul liberalilor, Crin Antonescu, trebuia sa candideze la presedintie si sa castige marele trofeu. Nu s-a mai intamplat.

Ruperea USL a generat, mai tarziu, ruperea conjuratiei. Ca de obicei, sistemul a jucat la doua capete. Initial, sistemul a tolerat ideea ca Antonescu sa devina presedinte, mizand pe posibilitatea manipularii acestuia. Lui Ponta urma sa ii revina functia de prim-ministru. In fundal, urma sa aiba loc o batalia pe sefia seviciilor secrete. Putea ramane Maior pe loc la SRI si, in aceste conditii, locul lui Coldea ramanea intangibil. Dar George Maior a dorit mai mult. Si aceasta dorinta a lui a starnit viesparul si a stricat jocurile.

George Maior a inceput sa isi pregateasca terenul fie pentru functia prezidentiala, in ideea ca USL se va sparge, iar Crin Antonescu va fi ejectat din competitie, fie, daca asta nu ar fi functionat, pentru pozitia de prim-ministru. In momentul respectiv, in oricare dintre scenarii, importanta pozitie din epicentrul sistemului, de sef al Serviciului Roman de Informatii, ar fi ramas vacanta. Era functia pe care facea eforturi sa o acceseze Gabriel Oprea. In aceste conditii, Florian Coldea ramanea pe loc, dar pozitia lui nu mai era atat de sigura.

Prima partea a planului a fost indeplinita cu succes. Lui Victor Ponta, om din interiorul sistemului, care juca duplicitar si partida aliantei USL, i-a fost indusa speranta ca, eliminandu-l pe Crin Antonescu, ar putea castiga presedintia Romaniei. Usor. Prudent fiind, o vreme, Ponta a opus rezistenta. Pana cand tentatia a devenit atat de mare, incat l-a sedus. Restul operatiunii de marginalizare a lui Crin Antonescu si de punere a acestuia in situatia de a forta el insusi ruperea USL a fost o simpla joaca, a unor actori extrem de bine experimentati in combinatii facute la intuneric.

Odata eliminat Crin Antonescu, proiectul putea fi dus la bun sfarsit. Ponta presedinte. George Maior prim-ministru. Gabriel Oprea director SRI. Ceea ce nu au inteles capii acestui complot este ca, prin plecarea lui George Maior de la conducerea SRI, numarul doi, generalul cu patru stele Florian Coldea, nu se mai simtea atat de sigur si atat de omnipotent la conducerea operativa a serviciului. In mod cert, Gabriel Oprea ar fi intervenit in mod activ in conducerea operativa, scotandu-l pe Coldea de la multe dintre butoane. Ceea ce l-a infuriat, in mare masura, pe Coldea a fost prezenta celorlalti intr-o sedinta prelungita de lucru la Dubai, la Atlantis. Acolo, s-au pus la cale schimbarile, dar fara a-l implica pe Florian Coldea. La hotel Atlantis, au fost prezenti Sebastian Ghita, Victor Ponta si sotia, tata socru, Ilie Sarbu, personaj extrem de important pentru parghiile pe care le detinea in Parlamentul Romaniei, directorul SRI, George Maior, si Gabriel Oprea, care urma sa devina partenerul politic al lui Ponta si sa isi aduca contributia la debarcarea lui Crin Antonescu. Dupa cum se vede, nu numai Coldea, dar si binomul si trinomul au fost lasate pe dinafara. Despre aceasta intrunire, de altfel destul de furtunoasa, de la Dubai, care a debutat printr-o cearta violenta intre Ponta si Sebastian Ghita, nu a aflat nimic nici macar Traian Basescu. Crin Antonescu a stiut de la mine, dar nu a crezut nicio secunda ca aceasta intalnire a avut loc cu adevarat.

Incepand din acel moment, Florian Coldea, utilizand legaturile lui stranse atat cu Laura Codruta Kovesi, in cadrul binomului, cat si cu Livia Stanciu si alti judecatori de Inalta Curte, in cadrul trinomului, a inceput sa actioneze pentru a reconfigura jocurile. In final, dupa eliminarea lui Crin Antonescu, prefacandu-se ca il sustine pe Victor Ponta, a incercat pe toate caile sa faca in asa fel, incat acesta sa nu ajunga cu niciun pret presedintele Romaniei. Un argument suplimentar fata de cele pe care le-am prezentat mai sus este ca Ponta devenea din ce in ce mai nesigur pentru sistem. Duplicitatea sa mergea, de acum, atat de departe, incat lui Florian Coldea ii era clar ca Ponta va scapa, mai devreme sau mai tarziu, de sub orice control. In consecinta, pozitia lui Coldea devenea, inca o data, nesigura si putea fi chiar periclitata definitiv printr-o victorie a ambitiosului Victor Ponta.

La orizont, a aparut Klaus Iohannis. Un personaj care a lasat o puternica impresie ca este extrem de manipulabil si ca, cel putin pentru un timp, daca ar accesa presedintia Romaniei, ar putea ramane un captiv al sistemului. Ajutandu-l pe Iohannis, Coldea putea conta pe mentinerea si chiar intarirea pozitiilor sale la comanda sistemului. Ceea ce, de altfel, s-a si intamplat pana cand s-a produs implozia.

Odata ales presedinte Klaus Iohannis, jocurile urmau sa fie dramatic reasezate. Pozitia lui Coldea s-a intarit vizibil, ca si cea a Laurei Codruta Kovesi, de vreme ce noului presedinte i-a fost indusa ideea ca lupta impotriva coruptiei trebuie dusa cu orice pret, indiferent de victimele colaterale, indiferent de modul in care urmau sa fie sacrificate drepturi si libertati fundamentale ale omului. Aceasta lupta devenise noua religie a sistemului. In numele careia sistemul reaseza toate ierarhiile.

Evident, lui Gabriel Oprea nu i-a convenit. Pierduse, pentru moment, conducerea SRI. Maior ramasese pe pozitii si o facea pe eminenta cenusie, lasandu-i lui Coldea toate parghiile de comanda. A fost momentul in care Oprea a incercat asaltul final. In doua directii. Sa il doboare pe Maior si, in caz ca aceasta operatiune nu va reusi, sa acceseze functia de prim-ministru. Ceea ce insemna, implicit, ca Victor Ponta sa fie debarcat. Si i-a facut acestuia vant, profitand de momentul Colectiv si de uriasa prostie de a abandona conducerea PSD. Coldea a simtit ca Oprea poate deveni prea periculos si, impreuna cu Kovesi, a trecut la executarea sa.

Pe de alta parte, eliminarea lui Ponta a scos, implicit, din varful sistemului cateva piese importante. Iar cea mai importanta dintre piese era prietenul acestuia, Sebastian Ghita. Ponta insusi a inceput sa riposteze simtind ca sistemul i-a intins o capcana, astfel incat “lupta anticoruptie” s-a extins si asupra lui

Castigarea alegerilor de catre PSD si imposibilitatea sistemului, care il avea, cel putin din punct de vedere formal, mot pe Klaus Iohannis, de a forma o majoritate in scopul instalarii unui guvern al Cotroceniului, controlat insa de SRI, a declansat razboiul in intreaga sa magnitudine. Sebastian Ghita, insa, s-a dovedit a fi o piesa tare. Aparand pozitiile lui Victor Ponta si implicit ale propriului sau statut, a izbit sistemul in moalele capului. Iar moalele capului a fost Florian Coldea. Laura Codruta Kovesi a fost transformata pur si simplu intr-o victima colaterala.