Sorin Rosca Stanescu: In ce cheie citim bombardarea Siriei?

Prin decizia lui Donald Trump, Statele Unite au atacat Siria cu rachete cu raza medie de actiune. Baza aeriana de unde se presupune ca au fost lansate atacurile chimice initiate de guvernul sirian impotriva conationalilor a fost distrusa in totalitate. Regimul de la Damasc a pierdut un general, cativa militari, iar altii, in numar mai mare, sunt raniti. Federatia Rusa protesteaza violent. In timp ce Uniunea Europeana se plaseaza de partea Statelor Unite. In ce cheie citim semnificatia acestui atac american?

Este pentru prima data de la instalarea administratie Trump cand Statele Unite initiaza o actiune militara de anvergura. Este tot pentru prima data cand Statele Unite ataca direct forte armate ale guvernului sirian. Si tot pentru prima data Moscova nu este consultata in prealabil. Surpriza, pentru Kremlin, este totala. De ce a luat Washingtonul o asemenea decizie?

In repetate randuri, Statele Unite au incercat sa obtina o decizie a Consiliului de Securitate in chestiunea regimului Assad. Asemenea insistente au crescut ca intensitate dupa ce au aparut indicii, pe care Washingtonul le considera probe, conform carora regimul lul Bashar al-Assad a lansat atacuri chimice, care sunt strict interzise de legislatia internationala, impotriva opozantilor acestuia, taxati drept rebeli. In Consiliul de Securitate nu s-a putut ajunge la niciun rezultat, intrucat Federatia Rusa si-a exercitat dreptul de veto. In aceste conditii, presedintele Donald Trump a decis sa treaca peste Consiliul de Securitate, devenit ineficient, paralizat de veto-ul Rusiei, si sa actioneze direct. Fara a-si consulta, in prealabil, partenerii NATO.

Prin urmare, este o actiune doar a Statelor Unite, pe care NATO si Uniunea Europeana o aproba, dar fara sa fi fost invitati sa participe la ea. Donald Trump ar fi putut sa o faca. Dar nu am certitudinea ca statele NATO ar fi acceptat in totalitate sa bombardeze Siria. In NATO exista o fisura majora. Care se numeste Turcia. Turcia lui Erdogan este nu numai un aliat NATO, dar si un aliat al regimului lui Bashar al-Assad. Cred ca acesta este motivul pentru care Donald Trump a decis sa angajeze doar Statele Unite. Un al doilea motiv ar putea fi politica generala de escaladare graduala a conflictelor, adoptata, in ultimii ani, de Washington. Ceea ce inseamna ca optiunea NATO ar putea fi pastrata in maneca. Si, in acest scop, s-a obtinut si acordul post facto al statelor UE. Dintre care cele mai multe sunt state NATO.

O alta lectura a acestui eveniment major in politica internationala, cu efecte la nivel regional si global, poate fi facuta intr-o cheie vizand raporturile dintre Statele Unite si Federatia Rusa. In timpul campaniei electorale prezidentiale, dar si dupa, Donald Trump a fost acuzat de adversarii sai politici pentru presupuse legaturi cu Moscova. Direct cu Vladimir Putin. Adevarate sau nu, atacul desfasurat de Statele Unite impotriva lui Bashar al-Assad, aliat al lui Vladimir Putin, este menit sa spulbere acest scenariu al unei apropieri necuvenite intre Washington si Moscova. Intrucat bombardamentul a fost limitat, vizand o singura baza militara si soldandu-se cu un numar extrem e mic de victime, nu poate fi exclusa nici ipoteza unei operatiuni de acoperire.

Cele doua optiuni raman, asadar, deschise. Fie Donald Trump ordona o operatiune militara impotriva lui Bashar al-Assad in scopul de a stabili o linie rosie atat in conflictul din Siria, cat si in raporturile dintre Statele Unite si Federatia Rusa, fie avem de-a face cu o operatiune simulata, cu victime minime si colaterale, care sa pregateasca de fapt o intelegere durabila, pe termen lung, intre Statele Unite si Federatia Rusa. Intelegere la capatul careia ar putea fi sacrificata Ucraina.

Sa fim, deci, in continuare, atenti. Pentru ca evenimentele sunt in plina derulare. Si este posibil ca acest atac sa fie doar inceputul unui lung proces de pace sau de razboi.