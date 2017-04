Sorin Rosca Stanescu: Noi interceptari ilegale plasate abuziv in dosare penale

Sorin Rosca Stanescu

Procurorul DNA Gheorghe Popovici, avem o noua dovada, a utilizat probatorii si mijloace de proba nelegale intr-un rechizitoriu din dosarul nr. 397/P/2012. Este vorba de interceptari si inregistrari audio si video ale convorbirilor telefonice purtate de mai multe persoane si de luare de imagini si sunete din mediul ambiental, inclusiv din autoturisme, de localizare sau urmarire a persoanelor vizate prin mijloace GPS.

Ajungand toate aceste informatii in dosarul cauzei pe mana judecatorului Laura Andrei, la acea data presedinte al Tibunalului Bucuresti si intrucat procurorul solicitase o prelungire a autorizarii anterioare, aflam din Incheierea sedintei o informatie uluitoare pe care o citam in cele ce urmeaza: “Instanta apreciaza ca, intrucat in cauza, desi s-a dovedit eficienta activitatii de interceptare, nu au putut fi obtinute suficiente date de interes operativ, se impune prelungirea atorizarii interceptarii si inregistrarii comunicatiilor telefonice si ambinetale … Urmeaza ca tribunalul sa admita cererea formulta de Directia Nationala Anticoruptie…” (pag. 306 a dosarului, extras din Incheierea sedintei din camera de consiliu de la data de 14.01.2013).

In acelasi timp, la pagina 307 a dosaului din aceeasi Incheiere, este consemnat negru pe alb: “Din cuprinsul referatului intocmit de procuror, precum si din studiul actelor dosarului de urmarire penala efectuat pana in prezent si al notelor de redare, nu au putut fi identificate elemente din care sa rezulte implicarea numitilor la participarea actiunilor infractionale.”

Unde este fractura logica? Unde este incalcarea normelor procedurale? Unde este binomul? Unde este abuzul la care au participat atat procurorul de caz, cat si magistratul? Din cele doua pasaje selectate si redate textual, se observa cu usurinta faptul ca atat procurorul de caz Gheorghe Popovici, cat si judecatoarea Laura Andrei utilizeaza in mod constient si explicit termeni specifici activitatii de informatii ce are, conform legii, caracter de secret de stat si nu ar trebui sa fie accesibila acestora decat daca fac parte din “capul tactic”, respectiv au actionat in baza faimoaselor protocoale si a “echipelor mixte”. Un exemplu relevant este urmatoara sintagma: “date de interes operativ”, care au fost obtinute din inerceptatile folosite. Cum pot fi obtinute “date de interes operativ” din interceptari efectuate in baza Codului de procedura penala altfel decat prin utilizarea unui mandat de securitate nationala? Si totusi, conform legii, convorbirile interceptate nu au valoare de proba in instanta decat daca sunt procesate in conformitate stricta cu prevederile art. 21 din Legea 51/1991 si ale Codului de procedura penala.

O alta sintagma la fel de relevanta din Incheirea magistratului este, citez: “al notelor de redare” care sunt specifice doar procesarilor convorbirilor/stenograme rezultate din mandatele de interceptare, autorizate de ICCJ cu avizul procurorului general al Romaniei, si care nu au valoare probanta decat in masura in care contin date sau informatii relevante cu privire la fapte penale. In plus, conditia esentiala si legala in aceelasi timp este formalizarea acestora in procese verbale de redare in forma scrisa a convorbirilor persoanelor tinta.

Lucrand cu materialul clinetului, ce consatam? Ca judecatoarea Laura Andrei, din datele pe care ea insasi le prezinta in Incheiere, ar fi trebuit sa vada si sa analizeze, in dosarul cauzei, procese verbale de redare a convorbirilor interceptate in baza unei autorizari de supraveghere tehnica sub controlul unui procuror si sa nu isi insuseasca note de redare cu caracter secret de stat, rezultate dintr-un mandat de securitate nationala, aprobat de alta instanta judecatoreasca, respectiv ICCJ. In loc sa anuleze asemenea “probe”, otinute cu totul nelegal intr-o faza a actelor premergatoare si nu de urmarire penala pe vechiul cpp, si sa le respinga, judecatoarea Laura Andrei le accepta cu explicatii puerile, procedand abuziv si in sens contrar prevederilor legale aplicabile in acest domeniu.

Si mai relevant este ca aceeasi judecatoare constata la un moment dat ilegalitatea prelungirii autorizatiei de localizare sau urmarire prin GPS, ori prin alte mijloce de supraveghere a autovehiculelor folosite la savarsirea prezumtivelor fapte si respinge solicitarea procurorului pentru prelungirea acestor activitati. Si iata uluitoarea dovada: “Iar pentru supravegherea autovehiculelor nu a fost emisa in terminis vreo autorizatie de intreceptare. In acesta situatie, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie – Directia Nationala Anticoruptie avea posibilitatea sa solicite autorizarea localizarii/urmaririi pentru ca magistratul investit cu solutionarea cererii sa aprecieze asupra utilitatii dispunerii masurii. Fata de cele expuse mai sus, Tribunalul constata ca a fost in mod netemienic sesizat sa prelungeasac o masura ce nu a fost vreodata dispusa de instanta”( pag. 308 din dosar, extras Incheiere).

In concluzie, instanta constata ca, timp de 30 de zile, procurorul DNA Gheorghe Popovici a pus in aplicare o masura intruziva grava impotriva unor persoane, respectiv supravegherea ambientala si prin GPS a autovehiculelor acestora, nu aproba prelungirea acestei pentru alte 30 de zile si o respinge motivat. Dar constatand aceasta ingerinta, ilegalitate, nu stabileste niciun fel de masuri dintre cele prevazute de lege impotriva procurorului vinovat. Judecatoarea Laura Andrei avea obligatia legala de a sesiza in mod explicit acest abuz conducerii DNA si procurorului general al Romaniei, pentru stabilirea masurilor legale. Mai mult, persoanele supuse restrangerii ilegale si temporare a drepturilor si liberatilor protejate constitutional trebuiau informate de catre judecatoare, precum si de catre reprezentantii Ministerului Public, pentru ca acestea, la randul lor, sa poata face demersurile legale necesare.

Dar culmea este ca acesta Incheiere de sedinta din camera de consiliu, din data de 14.01.2013, a fost notificata procurorului sef de sectie pentru combaterea coruptie din cadrul DNA, Lucian Papici, si nici acesta nu s-a sesizat. Iata inca un abuz grav la care, de aceasta data, au participat nu numai reprezentantii binomului, respectiv SRI si DNA, ci si reprezentantul puterii judecatoresti.