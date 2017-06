Sorin Rosca Stanescu: Premierul care nu se da dus

Sorin Rosca Stanescu 1

Stim din mai multe surse ca, cel putin de doua ori, lui Grindeanu i s-a cerut sa plece. Sa demisioneze din functia de premier al Romaniei. Solicitarea a venit nu de oriunde, ci chiar de la nivelul conducerii superioare PSD. Si, tot de doua ori, Grindeanu a refuzat. A facut acest lucru chiar si pe pagina sa de socializare. Amenintand cu crearea unei crize soldata prin alegeri anticipate. Exista, deci, toate motivele sa presupunem ca Sorin Grindeanu nu se da dus. Ce va face, in aceasta eventualitate, Liviu Dragnea?

Din diverse motive, liderul PSD doreste schimbarea premierului. La numai sase luni dupa ce l-a numit. Oficial, este invocata o oarecare contraperformanta a Guvernului. Intarzieri in aplicarea programului de guvernare, lentoare, lipsa de hotarare, neasumare si duplicitate a premierului. Neoficial, Grindeanu trebuie schimbat si din alte motive. Cum ar fi tendinta vadita de a-si organiza si conduce o camarila proprie, mersul cu para impotriva lui Dragnea la diverse autoritati sau chiar statutul de drona al prim-ministrului, personaj sub dubla comanda, dirijat dintr-un alt centru de putere apartinand statului paralel.

Intrucat acest conflict este fatis si cat e poate de public, am certitudinea ca Liviu Dragnea nu mai poate da inapoi. Ma astept ca, in acest weekend, cineva, probabil Carmen Dan, sa fie insarcinat cu formarea unui nou cabinet. In care vor fi mentinuti unii dintre ministrii cabinetului Grindeanu. Altii, nu. Si este posibil sa intre si UDMR la guvernare. Ce se intampla, insa, in eventualitatea in care Sorin Grindeanu refuza sa demisioneze?

Sa presupunem ca amenintarea sa nu este facuta doar in scopul de a-l inhiba pe Liviu Dragnea. Sa presupunem ca asa se va intampla. Ce poate sa faca PSD atunci cand un membru de vaza al acestui partid, instalat in varful administratiei publice centrale, refuza sa plece? Primul scenariu, despre care s-a discutat, dupa parea mea, neingaduit de mult si iresponsabil, este ca ministrii, respectiv membrii cabinetului, ar putea, in aceasta eventualitate, sa demisioneze. Sa il lase pe Grindeanu singur. Cu spatele descoperit. Constitutia Romaniei stabileste insa cu precizie ce poate face premierul intr-o asemenea eventualitate. El pur si simplu poate nominaliza alte persoane. Urmand sa i le propuna presedintelui Romaniei. Daca are cu acesta o intelegere, ii poate sufla PSD-ului pur si simplu Guvernul de sub nas. Si ar putea veni, la Palatul Victoria, un Guvern mascat al lui Klaus Iohannis. Ce poate face PSD in aceasta ipoteza?

PSD nu mai are alta solutie decat sa introduca o motiune de cenzura. Impotriva propriului premier. Si a propriului Guvern. Un fapt fara precedent. Nu numai hilar, dar si dramatic. Cu certitudine, cel mai puternic partid ar fi, la randul sau, depunctat intr-o asemenea varianta. Iar singurul castigator real ar fi presedintele Klaus Iohannis.

PSD ar putea, insa, daca nu are incotro, sa ajunga chiar si la o motiune de cenzura. O motiune de cenzura nu presupune inca nici declansarea unei crize politice, de care oricum nu s-ar face PSD responsabil, chiar daca ar plati o parte dintre costuri, si nici alegeri anticipate. Alegeri anticipate nu pot avea loc decat daca Parlamentul respinge, consecutiv, doua nominalizari de prim-ministru facute de Klaus Iohannis. Fortand in ultimul hal Constitutia Romaniei, este adevarat ca Iohannis ar putea sa insarcineze un partid minoritar, sa spunem PNL, cu formarea Guvernului, nominalizand un candidat de premier din partea respectivei formatiuni politice. Sau poate nominaliza un personaj neutru. PSD, in mod firesc, tranteste acest proiect in Parlament. Daca Iohannis revine cu alta propunere si daca si aceasta a doua propunere este trantita in Parlament, forumul lgislativ de dizolva si se organizeaza alegeri anticipate.

Acesta este scenariul cel mai negru. Un scenariu in care, intr-adevar, avem de-a face cu o criza politica. Declansata initial de catre Sorin Grindeanu, in varianta prezentata, o cartita a statului paralel, promovata pana la varful PSD, dar preluata si amplificata de catre insusi presedintele Romaniei. In scopul exlicit ca acesta sa isi instaleze “Guvernul lui”. Pentru a vedea in ce masura principalii actori politici sunt interesati sa duca acest scenariu pana la capat, trebuie sa vedem cum arata capatul. Ce s-ar putea intampla in urma alegerilor anticipate?

Intrucat principalul partid de opozitie, PNL, se afla, pentru moment, in durerile facerii, iar in eventualitatea unor anticipate va fi inca in postura unui copil care umbla de-a busilea, este imposibil de anticipat o eventuala victorie a acestuia la anticipate. Este de presupus, in schimb, ca PSD, care pana in acest moment nu poate fi deloc acuzat de lipsa de performanta, va obtine rezultate foarte bune. Probabil, la capatul anticipatelor, va avea chiar majoritate absoluta. Si ar putea nominaliza un premier fara concursul presedintelui. Pentru a se ajunge aici, insa, va fi nevoie de un spirit de sacrificiu pe care parlamentarii romani nu l-au dovedit pana in prezent. Ei trebuie pur si simplu sa renunte la mandatele dobandite cu greu. Dar daca se ajunge atat de departe, presedintele Klaus Iohannis, care si-ar juca prost ultima carte, ar urma sa fie definitiv scos din joc. Ca sa nu mai vorbim de costurile crizei, pe care le va suporta populatia.

Mergand, asadar, pana la capatul acestui scenariu negru, eu ajung la urmatoarele cateva concluzii:

1. S-a ajuns la un moment in care reconcilierea intre Sorin Grindeanu si Liviu Dragnea este imposibila.

2. Din motivele aratate la inceputul acestei analize, dar si din alte motive pe care nu le cunoastem si dupa ce isi va fi facut pana la capat toate calculele, Liviu Dragnea va decide eliberarea din functie a lui Grindeanu, iar partidul va fi solidar cu el.

3. In aceasta eventualitate, pana la urma, Grindeanu se va conforma, primind unda verde, in acest sens, din partea statului paralel.

4. Cu prilejul nominalizarii viitorului candidat de premier, Klaus Iohannis isi va face si el jocul, obtinand, la schimb, fie o nominalizare convenabila, fie alte avantaje, dintre care nu ar trebui sa lipseasca instalarea, la carma Serviciului de Informatii Externe, a personajului pe care il doreste. Probabil Cristian Busoi.

5. In acest fel, intr-un timp rezonabil, vom avea un nou Guvern PSD, cu cei mai multi ministri venind din primul Guvern si cu un premier care nu isi va mai schimba atat de usor orbita politica.