Sorin Rosca Stanescu: Procurorul general a recidivat. Ce va face ministrul Justitiei?

Sorin Rosca Stanescu 1

Augustin Lazar, procurorul general, recidiveaza. A declarat joi, fara sa intre in alte detalii, ca ancheta impotriva membrilor Guvernului continua. Iar ancheta se desfasoara exact in domeniile in care, conform deciziei Curtii Constitutionale, nu poate avea loc niciun fel de cercetare penala. Se intampla la doar cateva zile dupa ce Tudorel Toader, ministrul Justitiei, a decis ca, pentru ceea ce s-a intamplat in trecut, sa nu ii revoce pe seful DNA si pe procurorul general. Dar, iata, se intampla si in prezent. Cum va reactiona Tudorel Toader?

Afirmatiile procurorului general sunt extrem de grave. Ele demonstreaza fie ca mai marele peste procurori nu a inteles absolut nimic nici din decizia Curtii Constitutionale si nici din analiza facuta de ministrul Justitiei care, in conformitate cu prevederile legii fundamentale, isi exercita autoritatea asupra procuraturii, fie ca este rauvoitor. Si trece deliberat peste deciziia CCR. Ori, si intr-un caz si in celalalt, in mod normal, ministrul Justitiei ar trebui sa reactioneze. In niciun caz sa ignore aceasta abatere grava de la ordinea constitutionala. Si de la ceea ce, in definitiv, a stabilit si el atunci cand, facand o exceptie de la regula, nu a cerut revocarea lui Augustin Lazar, fiind convins ca, in viitor, nu va mai fi posibila anchetarea penala a Guvernului.

Cu acelasi prilej, procurorul general a mai avut o atitudine anticonstitutionala care cred ca a trecut neobservata si necomentata pana in acest moment de presa si de analisti. Tot in cursul diminetii de joi, domnia sa a persiflat Parlamentul, in sensul ca este mult prea procupat de schimbari in legislatia penala. Cu referire la tema atat de discutata miercuri a abuzului in serviciu. In niciun stat de drept din Europa sau din lume, procurorii nu sunt chemati sa se exprime in legatura cu activitatea legislativului. Ei doar vegheaza ca legile promovate de Parlament in materie penala sa fie respectate cu strictete. Nu au dreptul sa participe la procesul legislativ. Nu numai ca nu se bucura de initiativa legislativa, aceasta revenind, conform Constitutiei, doar Parlamentului cu o eventuala delegare catre executiv, dar nu au nici abilitatea conferita de legea fundamentala de a comenta sau de a-si exprima opinii legate de procesul legislativ. In Statele Unite de exemplu, al caror partener suntem, Congresul a interzis cu desavarsire oricarui procuror american sa comenteze acte normative atat in timpul elaborarii lor, cat si ulterior. Asta inseamna separarea puterilor in stat.

Revenind la domnul Tudorel Toader nu pot sa imi reprim observatia ca acesta nu se afla intr-unul dintre cele mai fericite momente ale carierei sale in Guvernul Grindeanu. Dupa ce a uluit o tara intreaga prin fractura dintre analiza si expunerea de motive pe care le-a prezentat legat de asaltul procurorilor asupra Guvernului si decizia finala de a nu-i sanctiona propunand revocarea acestora, in cursul zilei de miercuri, a mai facut o nevazuta. Referindu-se la tema pragului in cazul infractiunii de abuz in serviciu – o infractiune care nu se regaseste decat in trei state postcomuniste – el a afirmat un neadevar. Si anume ca, prin decizia Curtii Costitutionale, nu se solicita un prag. Presa a demostrat imediat, citand din decizie, ca Tudorel Toader a falsificat realitatea. Sau nu a citit decizia. Si tot pe parcursul zilei de miercuri, tot presa a descoprit si a difuzat un interviu mai vechi, oferit de Tudorel Toader unei televiziuni locale, prin care, ce sa vezi?, afirma contrariul. Si anume ca, prin decizia CCR, se solicita un prag.

Din toate motivele mai sus enumerate, cred ca, tot joi, in timpul sedintei care are loc la CSM sau imediat dupa, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, are o ultima sansa de a-si salva onoarea. Iar acesta sansa echivaleaza cu solicitarea de revocare a procurorului general.