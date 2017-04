Sorin Rosca Stanescu: Vine Donald Trump

Sorin Rosca Stanescu 1

Mi-a venit vestea, nu inca pe canale oficiale, ca presedintele Statelor Unite, Donald Trump, intentioneaza sa viziteze Romania. In curand. In luna mai. Cu ocazia prezentei sale in Europa, la Summitul NATO. Si ca are de gand sa se adreseze, in Parlament, Camerelor reunite. Mai mult chiar. Se gandeste la un discurs, in Piata Constitutiei, destinat romanilor. Ce semnificatie are acest proiect?

Ramane in picioare, si sub noua administratie Trump, parteneriatul nostru politic si militar cu Statele Unite. Un parteneriat strategic. Consolidat. De-a lungul mai multor ani de colaborare. In care Romania a fost prezenta pe toate teatrele de lupta, alaturi de americani. Cu costuri si cu sacrificii umane pe masura. In acelasi timp, Statele Unite dispun, pana in prezent, de cinci baze militare in Romania. Sau patru, in masura in care scutul de la Deveselu, oficial, apartine NATO. Din ce in ce mai insistent, se vorbeste despre o escaladare fara precedent a acestei colaborari.

In ce directie? Dupa cum se stie, din diverse motive, Turcia, cea mai mare putere NATO dupa Statele Unite, s-a indepartat treptat de Washington dupa lovitura de stat esuata impotriva lui Erdogan. Din acest motiv, una dintre cele mai importante baze militare, daca nu cumva chiar cea mai importanta, detinuta de Statele Unite in Europa, la Incirlik, este in situatia de a fi dezafectata. Pentru ca nu mai este o baza sigura. A existat, sa ne reamintim, un precedent in care avioanele Statelor Unite au fost impiedicate sa decoleze si sa aterizeze de la Incirlik. Ce se va intampla in continuare?

Daca baza de la Incirlik, care, trebuie spus, este o baza nucleara, unde exista probabil cel mai important arsenal de bombe si rachete din Europa si, evident, aeronavele care pot transporta asemenea incarcaturi, urmeaza sa fie dezafectata si relocata, una dintre cele mai bune pozitii noi este in Bulgaria sau in Romania. Iar Romania este preferata, intrucat s-a dovedit a fi, in raport cu Statele Unite, un partener mai sigur.

Daca luam in calcul situatia militara din regiune si anuntul, inca neoficial, al vizitei lui Trump in Romania, putem intelege mai usor semnificatia vizitei in tara noastra a unor importanti reprezentanti ai lumii afacerilor din Satatele Unite, precum si foaia de parcurs pe care acestia i-au pus-o in mana premierului Sorin Grindeanu. In masura in care parteneriatul romano-american creste ca intensitate, este obligatorie consolidarea sa nu numai in plan politic si militar, ci si, sau mai ales, in plan economic. Iar aici exista mult spatiu de actiune. Mai ales daca luam in calcul o realitate stupefianta. In ciuda statutului pe care Romania il are si l-a consolidat in ultimii ani, in aceasta tara, sunt facute cele mai mici investitii americane din intreaga Europa. Pana in prezent.

Legaturile noastre economice cu Statele Unite se pot intensifica, ajungand chiar pana la cote nemaiintalnite in alte state de marime medie din Europa, ca rezultat al vizitei lui Donald Trump in Romania.

Despre Donald Trump se pot spune si s-au si spus multe. Daca vorbim insa de un viitor parteneriat economic, trebuie avut in vedere un adevar necontestat de nimeni. Donald Trump, precum si noua administratie americana sunt, in cel mai inalt grad, expresia lumii de succes a afacerilor de pe celalalt mal al Atlanticului. Daca aceasta masinarie se pune in functiune, lucrurile se post schimba si in Romania.

Fireste ca, in aceste conditii, ar fi necesara reprezentarea Statelor Unite la Bucuresti printr-un ambasador capabil sa inteleaga, sa exprime si sa aplice noile coordonate ale politicii externe americane promovate de administratia Trump.