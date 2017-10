Sosul face diferenta - Cum pregatesti cele mai bune medalioane de porc

O

, dar in acelasi timp usor de preparat, medalioanele de porc cu ciuperci in

vor fi pe placul tuturor.

1 cescuta mustar

2 linguri miere

1 lingura

1-2 lingurite zeama de lamaie

sare, dupa gust

piper, dupa gust

1 bucata

, taiata in 8 medalioane

150 g ciuperci feliate

3 fire

, tocate

2 linguri ulei

sare

piper

Preincalzesti cuptorul la 170 grade

. Condimentezi carnea cu sare si piper, dupa gust. O rumenesti intr-o tigaie, in uleiul incins, in jur de 3-5 minute, pe fiecare parte. Transferi pe o farfurie.

In aceeasi tigaie, calesti ciupercile cu ceapa verde, pana isi schimba culoarea. Intr-un bol, amesteci bine toate ingredientele pentru sos. Combini cu ciupercile. Intorci medalioanele in tigaie si le acoperi cu sos. Dai la cuptor pana ce carnea se patrunde in totalitate. Servesti imediat.

Ingrediente:Mod de preparare: