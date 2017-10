Sot si sotie in stare grava la spital, dupa explozia buteliei din casa

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.

Doi tineri, sot si sotie, din Iasi, au ajuns pe patul de spital, dupaunei butelii. Cei doi au fost transportati la Spitalul "Sf. Spiridon" din Iasi, cupe fata si membrele superioare. Sotia, in varsta de 33 ani, are arsuri de gradul unu si doi pe 12 la suta din suprafata corpului. In timpul exploziei, femeia a suferit si otoraco-abdominala.Sotul, in varsta de 40 ani, are arsuri de gradul unu si doi pe 6 la suta din corp. Ambii pacienti sunt internati in Clinica de Chirurgie Plastica si Reconstructiva din cadrul spitalului mentionat."In ultima perioada observam o crestere a numarului de pacienti cu arsuri in urma exploziei buteliei din casa. Cei doi pacienti au o stare de sanatate stabila. Niciunul dintre ei nu prezinta risc vital si nu a fost necesar transportul acestora la un spital din Bucuresti. Populatia ar trebui sa fie mult mai atenta atunci cand monteaza ola aragaz sau sa apeleze la o persoana autorizata pentru a evita astfel de accidente care se pot finaliza cu deces", au spus reprezentantii Spitalului "".