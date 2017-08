Sotia ajunge acasa de la cumparaturi si, surprinsa, isi gaseste sotul in pat cu o tanara frumoasa.

Tocmai cand se pregatea sa iasa furioasa din camera , sotia este oprita de sotul sau care ii spune:

– Poate ar trebui totusi sa asculti ce s-a intamplat…

…Venind acasa de la serviciu, am zarit pe autostrada aceasta tanara ce parea obosita si imbracata saracacios. Am adus-o acasa si i-am oferit o friptura din carnea pe care o uitasesi de mult in frigider. Era desculta si atunci i-am dat sandalele tale bune, dar pe care tu nu le mai purtai din cauza ca nu mai erau la moda. Ii era frig si atunci i-am dat puloverul pe care ti l-am facut cadou de ziua ta, pe care nu l-ai purtat niciodata pentru ca nu ti se potrivea culoarea. Avea pantalonii sfasiati si atunci i-am dat o pereche de jeansi care iti ramasesera mici. Si apoi, cand se pregatea sa iasa pe usa, fata s-a intors si m-a intrebat:

– Mai este ceva ce sotia ta nu mai foloseste…?