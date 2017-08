Sotul vine acasa de la munca si ii spune sotiei:

– Draga mea, vezi ca astazi o sa vina un coleg de la munca la cina.

Sotia cand aude, incepe repertoriul:

– Tu ai inebunit? Nu vezi si tu ca ineste totul cu susul in jos? Nu am facut, toatesuntsi nu am chef sa ma apuc sa gatesc ceva special acuma!...