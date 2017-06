Specialistii evalueaza bogatiile Iasului. Se trece la vanzari si inchirieri

In perioada urmatoare, municipalitatea ieseana demareaza un program amplu de evaluare a bunurilor imobile din Iasi. Este vorba desiaflate in administrarea fostei Directii de Administrare a Patrimoniului public si Privat (), acum impartita in trei structuri.Astfel, pana pe data de 30 iunie sunt asteptate ofertele firmelor intersate care sa asigure servicii de evaluareimobile in vederea vanzarii, concesionarii, inregistrarii in evidenta contabila sau schimb."Ofertantul trebuie sa prezinte scrisoare de inaintare, informatii generale, propunerea financiara, propunerea tehnica. Se va face dovada ca este persoana autorizata de Asociatia Nationala a Evaluatorilor din Romania cu experienta in domeniu si dispune de minimum doi angajati sau colaboratori autorizati în domeniul obiectului contractului", sunt conditiile municipalitatii.Contractul va fi adjudecat in baza pretului cel mai scazut. In cazul in care preturile prezentate sunt reale, departajarea se face printr-o noua, de data asta in plic."Aceste evaluari sunt necesare si pentru. Achizitia acestui serviciu a devenit posibil doar dupa votarea buhgetului. Este nevoie de o astfel de evaluare in cazul unei vanzari sau concesionari", a declarat Cristina Albisteanu, director Fond Locativ.Reprezentantii primariei au nevoie desi in ideea de a concesiona mai multe obiective ale primariei. Spre exemplu, un proiect viza ca strandul municipal sa fie concesionat unui privat care sa asigure administrarea pe timp de vara. Deocamdata, nu au fost facute demersurile anuntate.Un alt proiect care inca nu a fost pus in aplicare vizeaza instalarea parcometrelor pe raza municipiului Iasi. S-a anuntat, dar aceasta a fost anulata, urmand sa fie anuntata o noua data. In prima etapa, alocarea bugetara era de 800 de mii de lei, pentru achizitionarea a 100 deAstfel, soferii ar fi contribuit la bugetul local pentru fiecare minut stationat in zona trotuarelor unde parcarea era permisa.