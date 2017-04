SPECTACOL ANIVERSAR, la Nationalul iesean, dedicat actorului Adi Carauleanu - FOTO, VIDEO

• Publicul iesean a putut asista, saptamana trecuta, la o reprezentatie - aniversara dedicata actorului Adi Carauleanu, la Teatrul National Vasile Alecsandri Iasi • Este vorba de piesa de succes "Iarna dragostei noastre", creatie ce marcheaza cei 33 de ani pe care i-a petrecut ca actor Carauleanu, la Nationalul iesean





Pe de alta parte, Adi Carauleanu, personajul venit tocmai din sudul indepartat al tarii (Calafat - n.r.) a aniversat 33 de ani pe care i-a petrecut ca actor al TNI. Concret, in anul 1984, acesta vine la Iasi si, nu mai paraseste Nationalul pâna, iata, la 60 de ani! E vorba de 33 ani, împartiti între scena, cursurile despre actorie predate la Universitatea Nationala de Arte George Enescu (UNAGE) si un directorat artistic (aproape 20 de ani!) si, cu o noua revenire pe scena.

Saptamana trecuta, Teatrul National (din Iasi a programat odedicata actorului Adi Carauleanu. Este vorba dede succes "Iarna dragostei noastre", creatie ce marcheaza cei 33 de ani pe i-a petrecut ca actor Carauleanu, la Nationalul iesean. Regizata de Emil Gaju, cu scenografia de Alina Dinca Puscasu, piesa a avut loc in Sala Studio Teofil Valcu."Acesteste, de fapt, o frumoasapentru adulti. Un spectacol care iti cerne in suflet, precum o fantastica ninsoare, speranta, credinta si dragostea! Ar mai avea un subtitlu metaforic - Insula Iubirii. Aici, in aceasta Casa, domina iubirea adevarata, cea care nu dispare odata cu trecerea anilor. Nimerind aici, dar deloc intamplator, un om chinuit de singuratate si angoase, se debaraseaza de tot ce este inutil si obsedant, regasindu-se pe sine insusi, regasind de fapt Iubirea. Altfel care ar fi scopul suprem al existentei umane, daca nu acest sentiment sublim ?! E, daca vreti, o lunga epistola teatrala catre Mos Craciun, deoarece evenimentele se petrec intre minunatele Sarbatori de Iarna, Craciun si Revelion. Sa nu incetam sa credem in minuni, s-ar putea ca odata si odata sa vina mult asteptata «», povesteste Gaju."Sunt mândru, ca, împreuna cu actorul Constantin Popa, am îndrumat cinci generatii de studenti. Atât de prins am fost, de toate cele aratate pâna acum, încât am refuzat, din nou, un post de actor la Teatrul National din Bucuresti, unde, regretatul regizor Horia Popescu, m-a cerut! Sunt foarte mândru si de cei 20 de ani de directorat artistic, perioada în care s-au întamplat atâtea lucruri bune, asa cum, ma mândresc cu cele doua mandate de senator UNITER (Uniunea Teatrala din Romania - n.r.). Am primit cu bucurie titlul de Societar al TNI, Ordinul Cultural în Grad de Cavaler, dar si, titlul de Cetatean de Onoare al orasului natal. Am ramas la Iasi, iata, 33 de ani si, dupa atâta vreme, m-am întors pe scena, cu o teama dar si cu o fericire specifice începutului!", arata, intr-un interviu acordat reporterilor BUNA ZIUA IASI (BZI), hatrul, enigmaticul si sensibilul Adi Carauleanu.