Spectacol de opera in deschiderea Festivalului Operelor Independentei organizat de Ateneul din Iasi

Aflat la prima editie, Festivalul Operelor Independente (FOI) este o initiativa inovatoare in contextul cultural regional precum si in perimetrul institutional caruia ii apartine Ateneul din Iasi.

Suita de manifestari are ca idee centrala sustinerea, promovarea si impulsionarea productiilor din domeniul teatrului muzical realizate de catre artisti independenti, indiferent de cetatenie, precum si spectacolelor realizate de institutii de invatamant academic de profil. Punerea in valoare a tinerilor interpreti si realizatori, prin aducerea lor in prim-planul vietii artistice, reprezinta o oportunitate de afirmare, dezvoltare si recunoastere profesionala.

Festivalul este deschis si lucrarilor muzicale in prima auditie precum si productiilor experimentale de teatru muzical, dorindu-se o intalnire intre traditia genului si impulsurile novatoare ale secolului 21, propunand publicului spectacole de opera, opereta si spectacole muzicale pentru copii, stimuland creativitatea, inovatia si experimentul in interpretare si realizare scenica.

Festivalul NU se adreseaza productiilor realizate de catre institutiile de stat de profil.

Spectacolul de opera „Motanul incaltat” de C. Trailescu va deschide prima editie a Festivalului Operelor Independente la Sectiunea Clasic si va fi sustinut de o trupa independenta din Bucuresti.

"Punerea in scena are la baza tipologia de „poveste in poveste”, personajele participand cu succes la realizarea acestui tablou fantastic, luand parte, pe parcursul derularii operei, la realizarea unei noi povesti, din interior. Puntea dintre real si imaginar a fost ticluita cu multa finete si indemanare, in plan scenic utilizand obiecte simple pentru a demonstra cum cei mici reusesc sa-si construiasca un univers propriu, viu colorat, plin de idealuri si vise, folosindu-se doar de imaginatia si inocenta lor. Astfel, spectacolul este efervescent, plin de energie, o explozie de buna dispozitie pentru publicul de toate varstele. Toti membrii echipei sunt laureati ai concursurilor nationale si internationale si niste tineri artisti dornici de afirmare. Dedicarea si profesionalismul sunt doua atribute care ii caracterizeaza, dorind ca pe mai departe ca se perfectioneze in arta cantului, construind personaje cat mai complexe si originale,care sa ajunga la inimile spectatorilor", au aratat organizatorii.

Spectacolul a obtinut premiul II la Opera Fringe Festival, Bucuresti in anul 2016.