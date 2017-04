Spectacol extraordinar de muzica folk la Ateneu. Celebrul Ducu Bertzi va canta pentru ieseni

La doar 14 ani si-a infiintat propria trupa de rock, ca mai apoi sa faca hituri din piesele culese din folclorul maramuresan. Este vorba de cantautorul Ducu Bertzi, care in peste 33 de ani de activitate, a sustinut peste 4000 de spectacole si a scos trei albume, Dor de duca, Sufletul meu si Best of Ducu Bertzi.

Ducu Bertzi este unul dintre artistii folk pentru care prezentarile sunt de prisos. Iubitorii acestui gen muzical il cunosc, il "canta", il insotesc in concerte. Cantautorul imbina in muzica sa si clasicul folk si traditia maramureseana, versul lui Esenin sau versul popular, oferind publicului energie si romantism deopotriva. „M-am indragostit numai de ea", „Floare de Colt", „Suflet fara chei" sunt melodii ce au fost fredonate de generatii intregi.

Ducu Bertzi isi pune sufletul in cantec, in palme si vine in fata oamenilor simplu si curat: cu o chitara si cu vorbe spuse din suflet.

Nascut la Sighetu Marmatiei in 1955, a studiat opt ani vioara in paralel cu scoala generala, iar in clasa a noua a infiintat alaturi de un grup de prieteni formatia Mi bemol rock. Desi atras de chitara electrica, din lipsa unor statii de amplificare si a instrumentelor de calitate a fost nevoit sa renunte la aceasta in favoarea celei acustice. A debutat pe scena in 1976 in cadrul manifestarilor realizate de Cenaclul Flacara, unde a activat pana in 1985. Prima inregistrare audio a fost pentru piesa "Cand s-o-mpartit norocu" la Radiodifuziunea Romana in 1979. Desi au existat momente in care muzica folk a intrat intr-un con de umbra, piesele lansate de Ducu Bertzi au devenit aproape in totalitate slagare.

"Eu nu am incercat niciodata sa par altfel decat sunt. Cred ca oamenii trebuie sa te cunoasca asa cum esti", a spus Ducu Bertzi.

Recitalul Extraordinar „M-am indragostit numai de ea”, sustinut de catre indragitul artist Ducu Bertzi, va avea loc pe scena Salii Mari de Spectacole „Radu Beligan” a Ateneului din Iasi, vineri 7 aprilie 2017, ora 19.00.