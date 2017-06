Spectacol si cultura. Imagini impresionante la Iasi Cultural Trophy - FOTO/VIDEO

Fanii motorsportului si-au dat intalnire la Iasi Cultural Trophy. Ajunsa la a treia editie, intrecerea a avut ca scop promovarea obiectivelor cultural-turistice ale orasului, precum si respectul in trafic. Evenimentul initiat de XS Motorsport in colaborare cu Primaria Municipiului Iasi, Primaria Comunei Dobrovat si Compania Cotnari, s-a derulat ieri si astazi.

Azi dimineata echipajele au luat startul de la Palatul Culturii, in prima proba, care a constat in parcurgerea unui traseu cu puncte de control la mai multe obiective cultural-turistice din oras. La pranz, a avut loc a doua proba, chiar pe locul in care cei mai importanti piloti de raliuri din tara isi disputa anual suprematia in Campionatul National de Raliuri, Rapa Galbena.

Cele 50 de echipaje au avut de parcurs, contratimp, un traseu amenajat de organizatori. Dupa SuperSpeciala, toti participantii s-au incolonat intr-o parada auto-moto, la care s-au alaturat, in premiera, si motociclistii care au venit la Iasi cu prilejul evenimentului anual East Romanian Bike Week. Cu totii s-au deplasat prin oras catre Dobrovat, unde au vizitat manastirea cu acelasi nume. Tot in zona respectiva, pe platou, va avea loc festivitatea de premiere, pe scena special amenajata la East Romanian Bike Week.