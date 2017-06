Spectacol si cultura! Vineri debuteaza a treia editie la Iasi Cultural Trophy

La sfârsitul acestei saptamâni, fanii motorsportului isi dau întâlnire la Iasi. Ajunsa la a treia editie, întrecerea are ca scop promovarea obiectivelor cultural-turistice ale orasului, precum si respectul în trafic. Evenimentul initiat deîn colaborare cuMunicipiului, Primaria Comunei Dobrovat si Compania Cotnari, se va derula vineri si sâmbata.Organizatorii au limitat la 50 numarul echipajelor ce pot fi înscrise la cele doua probe, cea urbana si SuperSpeciala de la Râpa Galbena. Vineri, 16 iunie, de la ora 19.00, pe pietonalul Stefan cel Mare, va avea loc prezentarea oficiala a participantilor.Sâmbata dimineata, echipajele vor lua startul, de la, în prima proba, care consta în parcurgerea unuicu puncte de control la mai multe obiective cultural-turistice din oras. La prânz, va avea loc a doua proba, chiar pe locul în care cei mai importanti piloti de raliuri din tara isi disputa anual suprematia în Campionatul National de Raliuri, Râpa Galbena.Acolo, cele 50 devor avea de parcurs, contratimp, un traseu amenajat de organizatori. Dupa SuperSpeciala, toti participantii se vor încolona într-o, la care se vor alatura, în premiera, si motociclistii care vor veni la Iasi cu prilejul evenimentului anual East Romanian Bike Week. Cu totii se vor deplasa prin oras catre Dobrovat, unde vor vizita manastirea cu acelasi nume. Tot în zona respectiva, pe platou, va avea loc festivitatea de premiere, pe scena special amenajata la East Romanian Bike Week."Iasi Cultural Trophy vine cu câteva noutati la editia din acest an. Gratie parteneriatului cu organizatorii East Romanian Bike Week, am inclus si sectiunea moto, astfel încât vom avea la start si echipaje pe doua roti. Pe lânga cele doua probe, un moment important va fi parada de sâmbata, în jurul orei 13.00, când iesenii vor putea vedea pe strazile orasului peste 200 de autoturisme si motociclete. De asemenea, am facut eforturi ca fiecare participant sa primeasca premii. Multumim tuturor partenerilor nostri, de la institutii publice pâna la companiile care sunt alaturi de noi la evenimentele organizate anual de clubul nostru,, Iasi Cultural Trophy by Cotnari si, desigur, Raliul Iasului, cea mai bine organizata etapa din Campionatul National în ultimii trei ani", a declarat Claudiu Butucel, director de organizare al Iasi Cultural Trophy.Înscrierile la Iasi Cultural Trophy 2017 se fac online, pe site-ul raliul-iasului.ro, la sectiunea dedicata evenimentului. Mai multe detalii privind regulamentul se gasesc atât pe site, cât si pe pagina oficiala de facebook, Iasi Cultural Trophy.