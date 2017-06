Spectacolul de balet "Lacul Lebedelor, de Piotr Ilici Ceaikovski, pe scena Operei iesene

Opera Nationala Romana Iasi (ONRI) va invita duminica, 18 iunie 2017, ora 18:30, la spectacolul de balet „Lacul Lebedelor” - Piotr Ilici Ceaikovski, sub bagheta dirijorului Ciprian Teodorascu, cu regia si coregrafia de Ileana Iliescu.

"Libretul baletului (in 4 acte) este unul dintre cele mai cunoscute si a fost pus in scena pentru prima data in 1877 in Moscova la renumitul Teatru Bolsoi, coregraf fiind Julius Reisinger, avand ca sursa de inspiratie o veche legenda rusa (dupa altii, o legenda germana, daca judecam dupa numele personajelor principale: Siegfried, Odette – Odillia, Rotbart s.a.) si a corespuns pretentiiilor compozitorului rus. Paradoxal nu a fost primit foarte bine pe moment. Totusi, in 15 ianuarie 1895, cu o noua coregrafie realizata de Marius Petipa si Lev Ivanov a avut un succes enorm la Teatrul Mariinsky din Sankt Petersburg. Marius Petipa s-a ocupat de primul si al treilea act (de la castel), iar Lev Ivanov de al doilea si ultimul act (actele de la lac). Intre timp, textul a fost de mai multe ori transcris si modificat, astfel ca unele versiuni au un final diferit fata de cel original. Legenda despre printese transformate in lebede de un vrajitor rau, in care vraja lui poate fi spulberata numai prin iubirea unui print, se poate intalni in basmele mai multor popoare", au aratat organizatorii.

Din distributie fac parte Cristina Dijmaru (Opera Nationala BucurestI), Robert Enache (Opera Nationala Bucuresti), Dumitru Buzincu, Yoshiki Kousaka, Kotomi Hoshino, Vlad Marculescu, Arisa Suzuki, Viviana Olaru, Honoka Nishimura, Kurumi Sakamoto, Sarasa Nagamine, Monica Ailiesei, Cisako Otta, Anca Andronache, Mizuka Suzuki, Bogdan Tuluc, Elvis Gache, Roua Spatarescu, Ovidiu Ciobotariu, Mona Moldovanu si Gheorghe Iftinca.