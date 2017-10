Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.

Pe 27 octombrie 2017, pe scena Festivalului National de Teatru (FNT) de la Bucuresti va urca si unul dintre cele mai de succesale Teatrului National () "Vasile Alecsandri" din Iasi!Este vorba de "" de Fausto Paravidino si în regia lui. Publicul festivalului va avea ocazia sa participe la doua reprezentatii programate în aceeasi zi, de la 17:00 si de la 20:00, la Sala Mare a Teatrului National "I.L.Caragiale" din Capitala."Spectacolele Nationalului iesean au devenit o prezenta constanta pe afisul Festivalului National de Teatru. Exista un public al acestuicare asteapta si apreciaza spectacolele noastre. Dovada stau salile pline si aplauzele calde cu care suntem primiti. Pentru «Macelaria lui Iov», biletele s-au epuizat imediat ce au fost puse în vânzare. De la începutul stagiunii, FNT este cel de-al IV-leala care participam", a transmis actorul Daniel Busuioc, director artistic al Teatrului National Iasi.De reamintit ca Festivalulde, ajuns anul acesta la cea de-a XXVII-a editie, se desfasoara în aceasta perioada pana pe 30 octombrie. Producatorii acestuia sunt UNITER - Uniunea Teatrala din România si Teatrul National "I.L. Caragiale" din Bucuresti.Editia de anul acesta îi este dedicata marelui actor Victor Rebengiuc si se deruleaza sub Înaltul Patronaj al Presedintelui României - Klaus Iohannis.Ca date tehnice, de aratat ca "Macelaria lui Iov", in regia lui Afrim, poarta: scenografia - Irina Moscu, video mapping - Andrei Cozlac, lighting design - Cristian Simon, univers sonor - Radu Afrim, sound design - Adrian Paduraru, versuri cântece - Ada Lupu, asistent regie - Irina Cretu. Din distributie fac parte actorii: Emil Coseru, Tatiana Ionesi, Ionut Cornila, Ada Lupu, Andrei Varga, Horia Verives, Livia Iorga, Irena Boclinca, Brândusa Aciobanitei si Doru Maftei. Spectacolul este nerecomandat persoanelor sub 16 ani.