Spuma din marmelada de caise

3

150 g

150 g

20 ml

sau

Intr-un castron, albusurile se bat spuma, se adauga zaharul tos, zeama de lamaie sau romul si marmelada de caise, batandu-le in continuare pe un vas cu apa clocotita, cu telul in forma de para, cca 10 minute, ca si bezelele, pana cand se intaresc bine (sa nu cada de pe tel). Spuma se poate pune in pahare cu sau fara picior, sau in farfurii de compot si se servesc reci.

