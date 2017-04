Stare de ALERTA in Capitala! Este in pericol sanatatea a sute de mii de cetateni

Alerta

Probleme mari intr-un sector din Bucuresti. Primarul a decis sa declare stare de alerta si sa convoace comitetul local pentru situatii de urgenta. Este in pericol sanatatea a sute de mii de cetateni din Capitala. Operatorul de salubritate refuza sa respecte prevederile legale, punand astfel in pericol sanatatea a peste 300 de mii de locuitori ai sectorului, anunta reprezentantii Primariei Sectorului 4.

"SC REBU SA, operatorul de salubritate aflat sub contract cu Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti pentru colectarea deseurilor menajere si asigurarea serviciilor de salubrizare stradala, refuza sa respecte prevederile legale, punand astfel in pericol sanatatea a peste 300 de mii de locuitori ai sectorului. In ciuda nenumaratelor demersuri ale administratiei locale, inclusiv de natura juridica, SC REBU SA continua actiunile vadit ilegale de ridicare a recipientilor de colectare a deseurilor”, arata reprezentantii primariei.

Ei spun, insa, ca operatorul de salubritate trebuie sa respecte contractul pana la finalizarea acestuia, avand obligatia de a ridica in continuare gunoiul, pana in 10 aprilie. De asemenea, acestia mai spun ca, daca firma nu va respecta prevederile contractuale si nu va inapoia cele 1.600 de pubele, va fi actionata in judecata. In cadrul unei sedinte a Comitetului Local pentru situatii de urgenta, care a avut loc miercuri, partile pareau sa fi ajuns la un acord. Joi, insa, a fost declarata starea de alerta. Primaria Sectorului 4 a renuntat, incepand din 10 aprilie, la contractul cu REBU, activitatea de salubrizare urmand sa fie prestata, temporar, pana la finalizarea unei licitatii, de o firma a primariei, SC Amenajarea Domeniului Public 4 SA, potrivit unei hotarari a Consiliului Local, mai spune sursa citata, conform observator.tv.