Stare de ALERTA in Ucraina! Aeroportul din Odessa şi metroul din Kiev au fost ATACATE

Aeroportul din Odessa

Atacuri cibernetice au lovit marti aeroportul international din Odessa si sistemul de metrou din Kiev, in timp ce compania de stat Computer Emergency Response Team (CERT) a confirmat aceste atacuri si a cerut ca retelele de transport sa fie in stare de alerta, relateaza Reuters.

Ucraina a fost victima principala a unui atac cibernetic major la inceputul acestui an si guvernul de la Kiev a avertizat pe 13 octombrie ca exista riscul unui nou atac.

'Cerem proprietarilor sistemelor de telecomunicatii, altor surse de informatii, infrastructurii din transporturi in primul rand precum si utilizatorilor de internet obisnuiti sa se conformeze cerintelor mai stricte de securitate cibernetica', se arata intr-un comunicat difuzat de Computer Emergency Response Team.

Politia cibernetica din Ucraina si Ministerul Infrastructurii au mentionat ca atacurile de marti nu par sa fie un atac cibernetic in masa asupra tarii. Banca Centrala a anuntat de asemenea ca sistemul bancar functioneaza normal.

Aeroportul din Odessa a anuntat intarirea masurilor de securitate, in timp ce metroul din Kiev a semnalat de asemenea un atac cibernetic asupra sistemului de plati.

'Anuntam ca sistemul IT al aeroportului international Odessa au fost tinta unui atac cibernetic. Toate serviciile aeroportului functioneaza dupa reguli mai stricte', a precizat aeroportul, scrie agerpres.ro.

Ucraina, care considera ca Rusia se afla in spatele unor atacuri care au loc in mod constant asupra sistemelor sale informatice, incearca sa elaboreze o strategie nationala pentru a asigura securitatea institutiilor de stat si a companiilor importante. Moscova neaga orice implicare in atacurile cibernetice consemnate in statul vecin.

