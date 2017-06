Starea de URGENTA din Egipt va fi prelungita cu trei luni

Egipt

Egiptul va extinde starea de urgenta cu inca trei luni dupa ce guvernul de la Cairo a aprobat propunerea presedintelui Abdel Fattah al-Sissi in acest sens, a anuntat joi cabinetul egiptean, relateaza Reuters.

Parlamentul egiptean a aprobat in unanimitate in aprilie instituirea starii de urgenta pentru trei luni, dupa atentatele cu bomba contra a doua biserici copte, soldate cu cel putin 45 de morti si peste o suta de raniti.

Starea de urgenta, care urma sa expire la sfarsitul lunii iunie, a fost prelungita cu trei luni, se arata in comunicatul guvernului, ceea ce inseamna ca va fi valabila pana la sfarsitul lunii septembrie.

Starea de urgenta sporeste considerabil puterile politiei in materie de arestare, supraveghere si poate impune restrictii libertatii de miscare.

Egiptul a fost timp de 30 de ani sub stare de urgenta, care nu a fost anulata decat cu o luna inaintea sosirii la putere a presedintelui Morsi, in 2012.

Abrogarea sa a fost una dintre cererile principale ale activistilor care au condus revolta din 2011 impotriva lui Hosni Mubarak.

Dupa destituirea lui Morsi in vara lui 2013, starea de urgenta a fost decretata pentru o luna, timp in care fortele de securitate au reprimat in sange partizanii islamisti ai fostului presedinte si cand bisericile si proprietatile crestine au fost atacate.



Sursa: romaniatv.net