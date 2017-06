Situatia Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie a intrat in atentia conducerii Consiliului Judetean Iasi.

Maricel Popa, Presedintele CJ a facut astazi o analiza a problemelor cu care se confrunta unitatea medicala. Impreuna cu noul manager al spitalului Cristina Grigorescu si cu directorul medical Constantin Mitrofan, s-a deplasat la trei dintre cele patru sectii ale spitalului.

Seful judetului a constatat ca spatiile sunt insuficiente, iar in unele situatii aspectul si conditiile sunt deplorabile, improprii desfasurarii actului medical si cazarii bolnavilor.

Sectia Clinica 2 Pneumologie (Pascanu) cu o capacitate de 75 de paturi necesita interventii urgente atat la infrastructura cat si la caile de acces si alei. Aici functioneaza si o sectie de pediatrie, in care s-au facut unele renovari prin proiecte initiate chiar de medicii sectiei.

“Este o situatie inimaginabila aici. Nu s-a intreprins niciun demers pentru reabilitarea cladirilor si pentru functionalizarea lor. Medicii lucreaza in spatii total improprii, bolnavii sunt cazati in saloane in care cu greu se poate aplica un tratament corect. Baile pot reprezenta in orice moment un focar de infectie. Fosta conducere a dovedit un dezinteres total fata de bolnav si actul medical. Trebuie sa intervenim de urgenta pentru remedierea situatiei”, a afirmat Maricel Popa, Presedintele Consiliului Judetean.

Sectia exterioara de pneumologie “Dr Clunet” are o capacitate de 55 de paturi, aici fiind tratati bolnavii de tuberculoza.

“Terenul existent aici permite ridicarea unei noi cladiri. Vom supune plenului Consiliului Judetean o nota de fundamentare privind realizarea studiului de fezabilitate in acest sens. Intentionam sa mutam toti bolnavii de tuberculoza in spatiul sectiei Dr Clunet, urmand sa transferam aici si sectia de pediatrie, iar la sectia Pascanu sa amenajam spatii speciale destinate paleatiei. Noua conducere pe care am numit-o la Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie a prezentat deja o imagine a ceea ce trebuie de facut si ma bucur ca exista consens intre manager, directorul medical si sefii sectiilor, am vazut azi o echipa care doreste sa faca treaba. In calitate de Presedinte al Consiliului Judetean am datoria de a o sprijini, astfel incat sa putem asigura bolnavilor si personalului de aici conditii cel putin decente de tratament si nu de ev mediu asa cum am gasit azi la sectia Pascanu”, a mai spus Maricel Popa, Presedintele CJ.

Terenul cu o suprafata de 4,5 ha, din jurul sectiei “Dr. Clunet” permite si amenajarea unor spatii de recreere si petrecere a timpului in aer liber pentru bolnavi, unitatea medicala fiind situata in imediata apropiere a vechiului parc dendrologic.