Nelu Atancea

are parte de un debut de foc in noul sezon al Ligii I de. Iesenii vor juca in prima runda duminica, de la ora 18:00, in, cu, una dintre formatiile cu pretentii la titlu in acest sezon.Obiectivul echipei iesene va fi accederea in, dar noul antrenor Nelu Stancea crede ca echipa se va putea clasa in primele sase la finalul sezonului regulat doar daca lotul va fi intarit.„Am gasit un lot restrans la Iasi, din care 3. Au plecat din lotul trecut Catarama, Valentin Pricop, Mandea, Botezatu, dar nu a venit nimic in loc. Va fi foarte greu. Obiectivul ar fi play-off-ul, dar daca nu vor veni intariri, va fi foarte greu de realizat. Sunt sase echipe care se califica in play-off, iar echipele s-au intarit, pe cand noi nu”, a declarat antrenorul, care admite ca echipa sa are sanse minime sa obtina un rezultat bun in primul meci, la Deva: „Sunt foarte multi accidentati. Nu voi conta in acest prim meci pe Pisica, Despan, Pricop. Am 7-8 jucatori valizi, vom vedea ce va fi. Pisica nu va juca in acest tur, el are probleme la ligamente si probabil necesita interventie chirurgicala. Ne mai trebuie 2-3 jucatori, altfel ne va fi foarte greu. La Deva, trebuie sa fim realisti, sansele la un rezultat bun sunt minime. Dar ne vom juca, vom lua fiecare meci in parte si vom vedea ce vom reusi”.Noul tehnician al Iasului vede o lupta apriga pentru titlu in viitorul, cu doua favorite certe: „Campionatul va fi foarte puternic, va fi o lupta stransa pentru titlu. Deva si Galatiul se vor bate la titlu, Calarasiul s-a intarit cu trei sarbi si si-a facut o echipa foarte buna. Timisoara, de asemenea, se va bate la primele locuri. Noi vom lupta pentru play-off cu Spicom, Miercurea Ciuc, Resita si celelalte formatii. Va fi un campionat puternic, dar noua ne va fi foarte greu daca nu vom aduce intariri”.