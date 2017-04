Statele Unite si tarile aliate europene NU se pot apara de noile rachete ruse de croaziera

Rachete

Statele Unite si tarile aliate europene sunt lipsite de aparare in fata noilor rachete de croaziera cu lansare terestra care au fost desfasurate de Rusia prin incalcarea tratatului semnat in anul 1987, a declarat marti in fata Congresului de la Washington comandantul fortelor nucleare americane, generalul John Hyten, transmite AFP.

'Nu avem aparare impotriva acestui tip de rachete care pot ameninta cea mai mare parte a continentului european, in functie de locul unde sunt desfasurate', a spus generalul american.

Statele Unite sunt preocupate de mai multi ani de faptul ca Rusia dezvolta o racheta de croaziera cu lansare de la sol, actiune ce contravine Tratatului privind fortele nucleare cu raza intermediara de actiune (FNI), semnat de presedintii Ronald Reagan si Mihail Gorbaciov si in virtutea caruia au fost distruse circa 2.700 de rachete cu raze de actiune cuprinse intre 500 si 5.500 de kilometri.

'Fiecare pas pe care-l face Rusia' pentru a-si consolida avantajul militar asupra statelor membre ale NATO 'trebuie sa primeasca un raspuns', dar acest raspuns 'nu este neaparat militar', a indicat generalul american.

Potrivit expertilor, respectiva racheta de croaziera desfasurata de Rusia, denumita SSC-8 in codificarea armatei americane, poate fi echipata cu un focos nuclear.

Conform publicatiei The New York Times, astfel de rachete au fost amplasate de armata rusa in regiunea Volgograd si intr-o a doua locatie inca neidentificata. In replica, Rusia a respins toate aceste acuzatii, scrie agerpres.ro.

Pe de alta parte, generalul John Hyten a mentionat ca Rusia respecta obligatiile asumate prin noul tratat Start, care a intrat in vigoare in anul 2011 si se refera la armele nucleare strategice.